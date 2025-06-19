Налоговые льготы — кого наконец освободили от военного сбора, НДФЛ и ЕСВ

Деньги в руках. Фото: УНИАН

Физические лица-предприниматели, мобилизованные в ряды ВСУ, могут пользоваться льготами по уплате налогов. Но такую возможность предоставили не всем ФЛП: контролирующий орган подтвердил, что контрактники не входят в категорию льготников. Но ситуация изменилась.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто из украинцев получил право не платить налоги.

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Налоговые льготы и долги

Согласно разъяснению Государственной налоговой службы, если предприниматель служит по контракту, его не освобождают от начисления, уплаты и отчетности по НДФЛ, военному сбору, единому социальному взносу и единому налогу. Зато ФЛП, которых мобилизовали в особый период, имеют соответствующие льготы от государства.

"Ко мне часто обращались военнослужащие-ФЛП — с болезненными вопросами: налоговые льготы, долги, восстановление регистрации плательщика единого налога. Верховная Рада поддержала мои поправки, которые возвращают справедливость для ФЛП на фронте", — написал в Telegram глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Действительно, 18 июня народные депутаты проголосовали во втором чтении за проект закона № 13134, в котором инициаторы урегулировали ситуацию с налоговыми долгами и освобождением от уплаты финансового обязательства.

Что изменится для военных по контракту

Самое главное нововведение — служащих по контракту освободят от обязанности начисления, уплаты и отчетности по:

единому налогу;

военному сбору;

единому социальному взносу;

налогу за доходы физических лиц.

Государственная налоговая служба автоматически будет получать сведения из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов о дате мобилизации, заключения контракта, демобилизации. И сможет применять освобождение без необходимости подачи заявки. Так что ограниченный срок в 10 календарных дней отменен.

Также контрактники будут иметь 150 дней после демобилизации на отчетность (штрафы не будут начислять) и 180 дней — на уплату налогов за наемных сотрудников (без штрафов и пени).

"Налоговая не будет начислять авансовые взносы по единому налогу и военному сбору за весь период прохождения ФЛП военной службы, а все начисленные суммы аннулируются. Для тех ФЛП, которым отменили регистрацию плательщика из-за долгов, такая регистрация будет восстановлена", — уточнила народный депутат Нина Южанина.

Если в ГНС нет сведений о предпринимателе-военном, то остается возможность подать заявление на получение налоговых льгот без ограничения во времени и с сохранением всех прав.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, после выхода на пенсию предприниматели должны заплатить единый социальный взнос за последний месяц пребывания в статусе ФЛП. Уменьшение размера налога не предусмотрено, даже если приобретение статуса пенсионера произошло в начале месяца.

Также мы писали, что многие украинцы зарабатывают на ломе металлов. Возникает вопрос, нужно ли платить налог на доходы физических лиц и военный сбор. По закону прибыль от продажи вторичного сырья не подлежит налогообложению.