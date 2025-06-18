ФОП став пенсіонером — що робити з останньою сплатою ЄСВ і чи можна зменшити суму

Гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Фізичні особи-підприємці, виходячи на пенсію, не завжди замислюються над останньою сплатою внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ). ФОПи мають заплатити податок у повному розмірі за місяць, в якому стали пенсіонерами.

Про це йдеться в роз’ясненні Державної податкової служби.

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Сплата ЄСВ після виходу на пенсію

Єдиний соціальний внесок сплачують для збільшення страхового стажу і виплати пенсійного забезпечення. У 2025 році ФОПи зобов’язані робити регулярні внески за себе в розмірі 22% від мінімальної зарплати — 1 760 грн на місяць.

Чимало підприємців вдаються в питання, що робити з ЄСВ після виходу на пенсію. Наприклад, ФОП офіційно став пенсіонером 15 червня. І незрозуміло, чи сплачувати ЄСВ у повному розмірі за червень, чи можна зменшити суму пропорційно кількості днів. Податкова дала конкретну відповідь на це запитання:

"ФОП, які набули статус пенсіонера за віком або за вислугою років, отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону № 1058, звільняються від сплати за себе єдиного внеску з наступного місяця після набуття такого статусу".

Виходить, за червень (чи будь-який інший місяць, у якому відбулося припинення державної реєстрації ФОП) українцям потрібно внести в бюджет повний розмір ЄСВ — 1 760 грн, не зменшуючи суму пропорційно кількості днів перебування у статусі ФОП.

Така норма поширюється на всіх підприємців, які:

вийшли на пенсію за віком;

отримали право на пенсію за вислугою років;

набули статус особи з інвалідністю;

досягли віку, встановленого ст. 26 Закону України від 09.07.2003 №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Повідомляти контролюючий орган про набуття статусу пенсіонера додатково не потрібно. Між державними структурами в Україні налагоджений автоматичний обмін інформацією. ПФУ щомісяця передає податківцям актуальні відомості про людей, які отримали право на пенсійне грошове забезпечення.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деяких українців звільнили від сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного соціального внеску та єдиного податку. Пільги мають мобілізовані підприємці. Але ФОП не може уникати сплати податків за найманих працівників.

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