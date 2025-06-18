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Главная Экономика ФЛП вышел на пенсию — что нужно знать о последней уплате ЕСВ

ФЛП вышел на пенсию — что нужно знать о последней уплате ЕСВ

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Дата публикации 18 июня 2025 11:10
ФЛП стал пенсионером — что делать с последней уплатой ЕСВ и можно ли уменьшить сумму
Деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Ключові моменти Уплата ЕСВ после выхода на пенсию Что еще нужно знать украинцам

Физические лица-предприниматели, выходя на пенсию, не всегда задумываются над последней уплатой взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ). ФЛП должны заплатить налог в полном размере за месяц, в котором стали пенсионерами.

Об этом говорится в разъяснении Государственной налоговой службы.

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Уплата ЕСВ после выхода на пенсию

Единый социальный взнос платят для увеличения страхового стажа и выплаты пенсионного обеспечения. В 2025 году ФЛП обязаны делать регулярные взносы за себя в размере 22% от минимальной зарплаты — 1 760 грн в месяц.

Многие предприниматели задаются вопросом, что делать с ЕСВ после выхода на пенсию. Например, ФЛП официально стал пенсионером 15 июня. И непонятно, платить ли ЕСВ в полном размере за июнь или можно уменьшить сумму пропорционально количеству дней. Налоговая дала конкретный ответ на этот вопрос:

"ФЛП, которые приобрели статус пенсионера по возрасту или по выслуге лет, получают в соответствии с законом пенсию или социальную помощь, или достигли возраста, установленного ст. 26 Закона № 1058, освобождаются от уплаты за себя единого взноса со следующего месяца после приобретения такого статуса".

Получается, за июнь (или любой другой месяц, в котором произошло прекращение государственной регистрации ФЛП) украинцам нужно внести в бюджет полный размер ЕСВ — 1 760 грн, не уменьшая сумму пропорционально количеству дней пребывания в статусе ФЛП.

Такая норма распространяется на всех предпринимателей, которые:

  • вышли на пенсию по возрасту;
  • получили право на пенсию по выслуге лет;
  • приобрели статус лица с инвалидностью;
  • достигли возраста, установленного ст. 26 Закона Украины от 09.07.2003 №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Уведомлять контролирующий орган о приобретении статуса пенсионера дополнительно не нужно. Между государственными структурами в Украине налажен автоматический обмен информацией. ПФУ ежемесячно передает налоговикам актуальные сведения о людях, получивших право на пенсионное денежное обеспечение.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторых украинцев освободили от уплаты налога на доходы физических лиц, военного сбора, единого социального взноса и единого налога. Льготы имеют мобилизованные предприниматели. Но ФЛП не может избегать уплаты налогов за наемных сотрудников.

Также мы писали, что Норвегия вводит туристический сбор в размере 3% от стоимости проживания, дабы сдержать наплыв путешественников и привлечь дополнительные средства для улучшения инфраструктуры. Налог могут распространить и на круизные суда.

ФЛП налоги деньги предприниматели есв
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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