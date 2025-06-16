Єдиний податок, військовий збір та звіти — що потрібно встигнути ФОПам до 20 червня

Гроші на аркуші паперу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Підприємці мають пам’ятати про обов’язкову сплату податків. Несвоєчасне виконання зобов’язань перед державою може призвести до значних штрафів. У червні фізичним особам-підприємцям слід оплатити єдиний податок, військовий збір та подати деякі звіти. Розмір платежів визначається відповідно до їх податкової системи та обраної групи.

Про те, які податки повинні сплатити ФОПи до 20 червня 2025 року, розповів податковий консультант Михайло Смокович.

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Які податки сплачують ФОПи до 20 червня

Щоб не мати запитань від податкової, до 20 червня українцям, які займаються підприємницькою діяльністю, потрібно сплатити:

Єдиний податок за червень для ФОП 1 групи — 302,80 грн. Єдиний податок за червень для ФОП 2 групи — 1 600,00 грн. Військовий збір за червень для ФОП 1-ї та 2-ї груп — 800,00 грн.

Однак є виключення. Звільняються від сплати єдиного податку та військового збору ФОПи, які були мобілізовані або працюють у зонах активних бойових дій.

Про що звітують підприємці в червні

До 20 червня також необхідно подати звітність. ФОПи з найманим персоналом мають подати податковий розрахунок з додатком 1 по ЄСВ і додатком 4ДФ за травень. Підприємці, які здійснюють виплати фізособам, зобов’язані подати розрахунок з додатком 4ДФ за травень.

Раніше ми писали, що підприємців часто притягують до адміністративної відповідальності, але за деякі порушення передбачене й кримінальне покарання. Наприклад, за виробництво без ліцензії, фальсифікацію документів чи продаж підроблених грошей загрожує ув’язнення.

Також ми розповідали, що бізнес у Польщі стає все популярнішим серед українців, які через війну переїхали туди в пошуках стабільності та нових можливостей. Хоча реєстрація і податкові правила у цій країні досить прості, ведення справ тут все ж має свої особливості.