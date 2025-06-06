Реєстрація ФОП — яку дату обрати, щоб не переплатити податки у 2025 році

Підприємці за столом. Фото: Pexels

Дата реєстрації ФОП має важливе значення, бо впливає на сплату податків. Якщо плануєте стати підприємцем 3 групи спрощеної системи, подумайте над сприятливим періодом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як дата відкриття ФОП може вплинути на податкове навантаження.

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Коли починається нарахування податків

ФОПи 3 групи автоматично стають платниками єдиного податку з дати державної реєстрації. Тоді починається нарахування обов’язкових платежів і зборів, зокрема:

єдиного соціального внеску — 22% від мінімальної зарплати;

військового збору — 1% від доходу;

єдиного податку — 5% від доходу.

Але необхідно знати про особливість нарахування ЄСВ: кошти доведеться заплатити в повному розмірі, а не пропорційно дням, які залишилися в місяці. Неважливо, коли ви зареєстрували ФОП — 1 травня чи 31 травня 2025 року — в обох випадках доведеться віддати в бюджет 1 760 грн (22% від 8 000 грн).

З березня 2022-го до 1 січня 2025-го українці мали пільгу з єдиного соціального внеску. Дозволялося на власний розсуд вирішувати, чи сплачувати ЄСВ для збільшення страхового стажу. Нині збір на загальнообов'язкове державне соціальне страхування втратив статус добровільного для ФОП на спрощеній системі.

Очевидним стає висновок: аби не платити 1 760 грн за кілька днів перебування на єдиному податку, краще здійснювати реєстрацію на початку місяця. Тоді буде максимальна віддача від утриманого ЄСВ плюс підприємцям стане простіше планувати фінанси і вести звітність.

Для когось витрати в розмірі 22% від мінімальної зарплати невеликі, тож сенсу чекати завершення місяця, аби відкрити власну справу, не буде. Якщо ж на рахунку кожна гривня важлива, рекомендуємо відкласти реєстрацію до сприятливої дати.

Що стосується єдиного податку і військового збору, то хвилюватися за нараховані відсотки не потрібно. Адже спрощенці 3 групи віддають в державний бюджет частину доходів, отриманих за результатами діяльності впродовж кварталу (три місяці).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, чимало карткових переказів українців не цікавлять Державну податкову службу, оскільки ці транзакції не підлягають оподаткуванню. Йдеться про пенсію, стипендію, аліменти на дітей, грошові дарунки близьким родичам, виплату процентів за ОВДП тощо.

Також ми писали, що ФОПи на спрощеній системі мають багато вимог і правил, недотримання яких тягне серйозні наслідки. Підприємця можуть покарати примусовим переведенням на загальну систему, сплатою додаткових податків та ін.