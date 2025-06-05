Безпечні перекази на картку — які фінансові операції точно не оподатковуються у 2025

Банківська картка. Фото: Pexels

Українське законодавство передбачає понад сотню випадків, коли грошовий переказ не підлягає оподаткуванню. До основних груп входять соціальні виплати, транзакції між родичами, доходи від інвестицій у державні цінні папери, повернення боргу тощо. Але потрібно дотримуватись процедур і документального підтвердження, щоб у податкової не виникло питань.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які доходи українців не включаються в оподатковану базу.

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Які карткові перекази безпечні

Навіть якщо переказ входить у перелік неоподатковуваних, він повинен бути документально обґрунтованим і мати чітке призначення платежу. Тоді контролюючий орган точно не матиме підстав для моніторингу.

Згідно зі статтею 165 ПКУ, найпоширенішою категорією звільнених від податків фінансових операцій є соціальні виплати, зокрема:

пенсійне забезпечення;

стипендії;

вклади пенсійних програм;

офіційна матеріальна допомога;

державні компенсації.

Також спеціальний режим оподаткування за нульовою ставкою мають операції між близькими родичами. Наприклад, якщо йдеться про поділ майна при розлученні, аліменти на дітей і непрацездатних осіб, компенсацію за відмову від спадщини. Грошові дарунки теж входять у цей список, але вони потребують правильного оформлення.

Без розуміння ступеня споріднення можна допустити помилку. За законом, тільки перекази на картки батьків, дітей, чоловіка/дружини, братів/сестер, дідусів і бабусь, онуків та онучок не підлягають стягненню податків. Всі інші родичі — свекри, тещі, невістки, зяті, двоюрідні брати/сестри — входять в базу оподаткування.

Ще одна категорія безпечних транзакцій — повернення коштів за придбаний товар. Споживачі мають право вимагати компенсацію витрат у разі поганої якості виробу чи невідповідності замовленню. Такі надходження на карту не створюють новий дохід, отже не підлягають оподаткуванню.

Інші поширені серед українців фінансові операції, з яких не сплачуються податки, включають:

проценти за облігації внутрішньої державної позики;

продаж брухту металів;

оплату за донорство крові;

повернення основної суми позики;

поворотну фінансову допомогу;

переказ ФОП на особисту карту;

доходи від купівлі-продажу іноземної валюти.

Щоб мінімізувати ризики, потрібно завжди прописувати призначення платежу, а не залишати поле пустим чи надавати нечіткі формулювання. Це зробити простіше, ніж потім пояснювати податківцям характер операції, шукати підтверджувальні документи тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ФОПи повинні сплатити податки і збори у червні 2025 року. Серед них — єдиний соціальний внесок, військовий збір, ПДФО, податок на прибуток, рента, акцизи тощо. Для кожного стягнення встановлено граничні дати, порушення яких загрожує проблемами.

Також ми писали, що моделі OnlyFans можуть зареєструвати ФОП та офіційно сплачувати податки за ставкою 6% замість загальних 23%. Для цього треба обрати 3 групу спрощеної системи і не помилитися з КВЕДами, інакше в податкової можуть виникнути питання.