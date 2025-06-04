Податки і збори в червні 2025 — що повинні сплатити ФОПи та до якої дати

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Фізичні особи-підприємці мають багато зобов’язань у червні 2025 року. Вони повинні вчасно сплатити податки, інакше контролюючий орган може нарахувати штрафи. Нескладно забути про кінцеві дати поповнення державного бюджету, якщо не мати під рукою податкового календаря.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які податки і збори мають заплатити ФОПи у червні 2025 року.

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Податки в червні 2025

Розпочнеться перший місяць літа зі сплати податку на додану вартість — обов’язок покладений на нерезидентів, які постачають фізичним особам електронні послуги — за I квартал до 9 червня. Наступна гранична дата — 20 червня, до цього часу потрібно нарахувати:

авансовий внесок з військового збору за червень ФОП 1, 2 та 4 групи спрощеної системи;

авансовий внесок з єдиного податку за червень платниками 1 та 2 групи;

ЄСВ роботодавцями за найманих працівників за травень (для гірничих підприємств — до 30 червня);

авансовий внесок з податку на доходи фізичних осіб за кожне місце роздрібної торгівлі пальним за червень ФОП на загальній системі оподаткування;

авансовий внесок з податку на прибуток підприємств за кожне місце роздрібної торгівлі пальним.

До 30 червня включно відбуватиметься сплата акцизного податку за травень, земельного податку за ділянки державної/комунальної власності (крім громадян) за травень, податку на додану вартість за травень та авансового внеску з податку на прибуток підприємств з пунктів обміну іноземних валют за червень.

Не можна забувати про ренту. Очікується сплата коштів за:

користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

користування радіочастотним ресурсом України;

транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами;

транзит трубопроводами аміаку територією України.

Також до 30 травня потрібно нарахувати військовий збір і ПДФО з доходу у вигляді процентів на поточний або депозитний банківський рахунок плюс відсотків на вклади члена кредитної спілки за травень.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, моделі OnlyFans можуть законно сплачувати податки, відкривши ФОП. Зареєструвавшись на 3 групі, вдасться віддавати в бюджет всього 6% від доходу замість 23%. Але необхідно правильно обрати КВЕДи, інакше будуть штрафи.

Також ми писали, що польська податкова серйозно взялася за орендодавців, які не сплачують податки з доходу. Власники житла часто не повідомляють контролюючий орган про здачу квартири в оренду, таких порушників шукатиме штучний інтелект.