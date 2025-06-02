Модель OnlyFans може відкрити ФОП — які КВЕДи обрати і скільки податків платити

Дівчина з ноутбуком. Фото: Unsplash

Платформа OnlyFans — популярне джерело доходу багатьох українців. Чимало моделей декларують заробітки і сплачують податки, поповнюючи державний бюджет. Постає питання, чи можна офіційно відкрити ФОП, замінивши ставку 23% (ПДФО плюс військовий збір) єдиним податком.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи можуть моделі OnlyFans зареєструвати ФОП.

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Умови відкриття ФОП

Державна податкова служби визнає можливість роботи на OnlyFans шляхом ведення ФОП, але виключно за умови, що створений і розповсюджений контент відповідає українському законодавству. Бухгалтерка Олександра Лицар направила запит у ДПС та отримала відповідь:

"Фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність моделі на платформі OnlyFans, мають право перебувати на спрощеній системі оподаткування за умови дотримання норм п.п. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу".

Щоб діяльність була повністю законною, потрібно правильно обрати КВЕДи і групу єдиного податку, вчасно звітувати перед контролюючим органом, вести облік доходів та отримувати кошти на банківський підприємницький рахунок, а не особисту картку.

Яку групу і КВЕДи обрати

Найбільш сприятливою для моделей OnlyFans є 3 група спрощеної системи. Вона дозволяє заробляти до 9 336 000 грн (річний ліміт доходу) і передбачає сплату 6% за звітний період — 5% єдиного податку та 1% військового збору. До відкриття ФОП застосовується загальна система, на якій треба віддавати 23% від заробітку — 18% ПДФО і 5% ВЗ.

Що стосується КВЕДів, то рекомендується використовувати код 58.19 "Інші види видавничої діяльності" (за умови відсутності відеоконтенту) чи 59.11 "Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм" (у разі випуску відео). Юрист Богдан Янків також порадив звернути увагу на такі КВЕДи:

74.20 "Діяльність у сфері фотографії" (основний);

74.90 "Інша професійна, наукова та технічна діяльність";

90.01 "Театральна та концертна діяльність";

90.03 "Індивідуальна мистецька діяльність";

63.91 "Діяльність інформаційних агентств";

85.59 "Інші види освіти".

КВЕДи повинні найбільш точно відображати характер діяльності на платформі OnlyFans. Необхідно уникати кодів, що пов’язані з роботою, забороненою для ФОП на спрощеній системі. Йдеться про організацію та проведення азартних ігор, фінансове посередництво, надання поштових послуг, проведення гастрольних заходів тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, на спрощеній системі оподаткування існує багато обмежень і правил, порушення яких загрожує підприємцям штрафами чи анулюванням єдиного податку. Важливо знати, які червоні лінії ніколи не можна перетинати.

Також ми писали, що податківці часто приходять до ФОП із перевіркою без попередження. Аби уникнути найчастіших помилок, треба слідкувати за первинною документацією, вчасно сплачувати податки та офіційно оформлювати найманих працівників.