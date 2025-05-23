Американець українського походження може отримати за OnlyFans 8 мільярдів доларів

Логотип платформи для дорослих OnlyFans. Фото: pexels.com

Компанія Fenix ​​International Ltd, яка володіє популярною в Інтернеті платформою для дорослих OnlyFans, веде переговори про продаж сервісу. Точна сума невідома, але джерела журналістів стверджують, що може йтися про мільярди.

Таку інформацію агенції Reuters надали інсайдери, знайомі з можливою угодою.

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За скільки можуть продати OnlyFans

Сьогодні ця платформа — найпопулярніший сервіс серед любителів, які хочуть відчути себе "моделями для дорослих" і отримати непоганий прибуток з підписників. На OnlyFans як модель не так просто потрапити й для багатьох це навіть досягнення.

Саме тому інсайдери, знайомі з питанням, стверджують, що група інвесторів готова викласти за портал для дорослих близько 8 мільярдів доларів. Групу очолює Forest Road Company, інвестиційна фірма з Лос-Анджелеса, яка цікавиться медіа, відновлюваною енергетикою та цифровими активами. Серед її підприємств — гоночна команда Формули E, а у 2024 році вона розширила свій консалтинговий бізнес, придбавши контрольний пакет акцій інвестиційного банку ACF.

Хто володіє OnlyFans

Згідно з даними Reuters, єдиним власником і акціонером Fenix ​​International Ltd, якій належить OnlyFans, є Леонід Радвінський, американець українського походження. Він придбав OnlyFans у 2018 році та виплатив собі щонайменше 1 мільярд доларів дивідендів за останні три роки, згідно з британськими документами.

OnlyFans набув особливої популярності під час пандемії COVID-19. Згідно з документом, поданим до британських регуляторів, за 2023 рік компанія отримала 6,6 мільярда доларів доходу.

Нагадаємо, громадянку України, яка є контент-мейкером на платформі для дорослих OnlyFans, змусили сплатити 13,2 млн гривень податків.

Також ми розповідали, що українські моделі за декілька років заробили на OnlyFans 100 мільйонів доларів.