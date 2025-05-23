Американец украинского происхождения может получить за OnlyFans 8 миллиардов долларов

Логотип платформы для взрослых OnlyFans. Фото: pexels.com

Компания Fenix International Ltd, которая владеет популярной в Интернете платформой для взрослых OnlyFans, ведет переговоры о продаже сервиса. Точная сумма неизвестна, но источники журналистов утверждают, что речь может идти о миллиардах.

Такую информацию агентству Reuters предоставили инсайдеры, знакомые с возможной сделкой.

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Сегодня эта платформа — самый популярный сервис среди любителей, которые хотят почувствовать себя "моделями для взрослых" и получить неплохую прибыль с подписчиков. На OnlyFans в качестве модели не так просто попасть, и для многих это даже достижение.

Именно поэтому инсайдеры, знакомые с вопросом, утверждают, что группа инвесторов готова выложить за портал для взрослых около 8 миллиардов долларов. Группу возглавляет Forest Road Company, инвестиционная фирма из Лос-Анджелеса, которая интересуется медиа, возобновляемой энергетикой и цифровыми активами. Среди ее предприятий — гоночная команда Формулы E, а в 2024 году она расширила свой консалтинговый бизнес, приобретя контрольный пакет акций инвестиционного банка ACF.

Кто владеет OnlyFans

Согласно данным Reuters, единственным владельцем и акционером Fenix International Ltd, которой принадлежит OnlyFans, является Леонид Радвинский, американец украинского происхождения. Он приобрел OnlyFans в 2018 году и выплатил себе не менее 1 миллиарда долларов дивидендов за последние три года, согласно британским документам.

OnlyFans приобрел особую популярность во время пандемии COVID-19. Согласно документу, поданному британским регуляторам, за 2023 год компания получила 6,6 миллиарда долларов дохода.

Напомним, гражданку Украины, которая является контент-мейкером на платформе для взрослых OnlyFans, заставили уплатить 13,2 млн гривен налогов.

Также мы рассказывали, что украинские модели за несколько лет заработали на OnlyFans 100 миллионов долларов.