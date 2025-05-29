Поширені помилки ФОП — що найчастіше знаходить податкова при перевірках

Підприємці. Фото: zak.tax.gov.ua

Податкова здійснює перевірки підприємців і часто виявляє поширені помилки. Існують суворі вимоги до ФОП, порушення яких тягне неприємні наслідки, зокрема великі штрафи та навіть анулювання єдиного податку. Варто дізнатися, яка недбалість коштуватиме дуже дорого.

Про це розповів юрист Богдан Янків.

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П’ять поширених помилок ФОПів

Контролюючий орган може навідатися несподівано, тому варто бути готовим до візиту. Підприємці повинні тримати в порядку первинні документи, слідкувати за вчасністю сплати податків, не мати проблем із оформленням найманих працівників і виплатою зарплати тощо.

Плутанина між оптовими та роздрібними КВЕД

Найпоширеніша помилка ФОПів — нерозуміння різниці між оптовою та роздрібною торгівлею. Критерій розрізнення з податкової точки зору — не кількість проданого товару, а тип покупця. Оптовою вважається торгівля з юридичними особами та іншими ФОП, роздрібною — з фізичними особами, навіть якщо йдеться про одну одиницю продукту.

Неправильна звітність ФОП 3 групи

Представники 3 групи мають звітувати перед контролюючим органом за результатами кварталу накопичувальним способом. Тобто в кожній наступній декларації потрібно вказувати суму доходів за всі попередні періоди, щоб за 12 місяців вийшов повний річний оборот. Ця помилка призводить до плутанини з податками.

Довіра підказкам у мобільному додатку "Дія"

Підказки в застосунку не персоналізовані під конкретну ситуацію. Якщо покладатися виключно на автоматичні розрахунки, можна помилитися. Бо Дія не враховує ліміти доходів, переходи між групами, специфіку діяльності ФОП та інші особливості.

Перевищення лімітів доходів

Кожна група ФОП має ліміти доходів, перевищення яких карається штрафом і переведенням на іншу групу ЄП чи загальну систему оподаткування. Там податки вищі, а звітність складніша. Річний ліміт для ФОП 1 групи — 1 336 000 грн, для 2 групи — 6 672 000 грн, для 3 групи — 9 336 000 грн.

Порушення квот для працівників з інвалідністю

Не всі фізичні особи-підприємці знають про існування обов’язкової квоти. За законом України, кожен восьмий офіційно найнятий працівник повинен бути особою з інвалідністю. Інакше доведеться сплачувати компенсаційний внесок. На ФОПів вимога також поширюється, а порушення може призвести до серйозних штрафів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, податкова не може знати про всі фінансові операції українців. Вона відслідковує отримання коштів через фінансові компанії, але не бачить перекази на особисту картку і готівкові розрахунки. Цим користуються продавці товарів в інтернеті.

Також ми писали, що деякі помилки ФОП можуть коштувати дуже дорого. За недотримання вимог перебування на спрощеній системі податкова ухвалить рішення про анулювання державної реєстрації та переведе підприємця на загальну систему.