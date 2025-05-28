Продаж товарів в інтернеті — які оплати не зможе відслідкувати податкова

Дівчина працює за ноутбуком. Фото: Pexels

Українці почали отримувати листи від податкової з проханням пояснити зарахування коштів на картку за продаж товарів в інтернеті. ДПС бачить всі післяплати фізичних осіб у режимі реального часу, якщо вони проходять через фінансові компанії, наприклад, NovaPay. Постає питання, чи мають продавці лазівки, які дозволяють не потрапити під пильне око контролюючого органу.

Про це розповів податковий консультант Михайло Смокович.

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Чимало українців займаються реалізацією товарів в інтернеті через цифрові платформи, соціальні мережі чи звичайні оголошення на сайтах. Хтось слідує закону і відкриває ФОП, аби сплачувати податки з доходу. Але не всі громадяни хочуть втрачати частинку прибутку для поповнення державного бюджету.

Для уникнення контролю існує кілька способів:

оплата готівкою "з рук у руки";

100% оплата на банківську картку без посередництва.

Обидва варіанти мають недоліки. У випадку з готівковою оплатою потрібно, щоб покупець і продавець територіально знаходилися в одному населеному пункті. Але класична інтернет-торгівля передбачає реалізацію товарів по всій Україні, тож буде складно організувати такий розрахунок.

"Другий варіант — оплата на власну картку фізичної особи. Якщо ви продаєте на OLX, на будь-якому іншому маркетплейсі, в соцмережах або просто по оголошенню, і людина платить на банківську картку, то податкова про це не дізнається, оскільки в Україні досі не розкрита банківська таємниця", — уточнив Михайло Смокович.

Звісно, не кожен продавець захоче відправляти поштою товар за 100% післяплатою, бо покупець може забрати посилку і зникнути. Так само споживачі бояться повністю оплачувати покупку до огляду на пошті. Плюс не забуваймо про додатковий ризик — фінансовий моніторинг.

Залежно від кількості транзакцій банк може звернути увагу на клієнта і розпочати перевірку переказів. Якщо ви отримуєте сотні оплат на місяць, використовуючи особистий рахунок, то майже гарантовано потрапите від моніторинг. Як результат — картку заблокують, а ДПС донарахує податки на незадекларовані доходи.

Висновок один: краще завчасно відкрити ФОП і без ризику продавати товари в Інтернеті. Ставки в Україні невисокі, тож фінансові втрати будуть незначні. Зате ви уникнете зайвих хвилювань через потенційну можливість викриття незаконної діяльності.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ФОПи на спрощеній системі оподаткування мають чимало обмежень і правил, порушення яких загрожує покаранням. Зокрема штрафами чи анулюванням єдиного податку з подальшим переведенням на загальну систему.

Також ми писали, чи повинні українці оподатковувати виграші в онлайн-казино. За законом, ці кошти вважають доходом громадянина, отже з них треба сплатити 18% ПДФО і 5% військового збору. Стягнення утримують автоматично організатори азартних ігор.