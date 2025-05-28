Продажа товаров в интернете — какие оплаты не сможет отследить налоговая

Девушка работает за ноутбуком. Фото: Pexels

Украинцы начали получать письма от налоговой с просьбой объяснить зачисление денег на карту за продажу товаров в интернете. ГНС видит все наложенные платежи физических лиц в режиме реального времени, если они проходят через финансовые компании, например, NovaPay. Возникает вопрос, имеют ли продавцы лазейки, которые позволяют не попасть под бдительное око контролирующего органа.

Об этом рассказал налоговый консультант Михаил Смокович.

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Многие украинцы занимаются реализацией товаров в интернете через цифровые платформы, социальные сети или обычные объявления на сайтах. Кто-то следует закону и открывает ФЛП, дабы платить налоги с дохода. Но не все граждане хотят терять часть прибыли для пополнения государственного бюджета.

Для избежания контроля существует несколько способов:

оплата наличными "из рук в руки";

100% оплата на банковскую карточку без посредничества.

Оба варианта имеют недостатки. В случае с наличной оплатой нужно, чтобы покупатель и продавец территориально находились в одном населенном пункте. Но классическая интернет-торговля предполагает реализацию товаров по всей Украине, поэтому будет сложно организовать такой расчет.

"Второй вариант — оплата на собственную карту физического лица. Если вы продаете на OLX, на любом другом маркетплейсе, в соцсетях или просто по объявлению, и человек платит на банковскую карту, то налоговая об этом не узнает, поскольку в Украине до сих пор не раскрыта банковская тайна", — уточнил Михаил Смокович.

Конечно, не каждый продавец захочет отправлять по почте товар 100% наложенным платежом, ведь покупатель может забрать посылку и исчезнуть. Так же потребители боятся полностью оплачивать покупку до осмотра на почте. Плюс не забываем о дополнительном риске — финансовом мониторинге.

В зависимости от количества транзакций банк может обратить внимание на клиента и начать проверку переводов. Если вы получаете сотни оплат в месяц, используя личный счет, то почти гарантированно попадете под мониторинг. Как результат — карту заблокируют, а ГНС доначислит налоги на незадекларированные доходы.

Вывод один: лучше заблаговременно открыть ФЛП и без риска продавать товары в Интернете. Ставки в Украине невысокие, так что финансовые потери будут незначительны. Зато вы избежите лишних волнений из-за потенциальной возможности разоблачения незаконной деятельности.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, ФЛП на упрощенной системе налогообложения имеют немало ограничений и правил, нарушение которых грозит наказанием. В частности штрафами или аннулированием единого налога с последующим переводом на общую систему.

Также мы писали, должны ли украинцы облагать налогами выигрыши в онлайн-казино. По закону, эти деньги считают доходом гражданина, следовательно, с них надо уплатить 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Взыскание удерживают автоматически организаторы азартных игр.