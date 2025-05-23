Виграш в онлайн-казино — які податки треба сплатити і хто за це відповідає

Гральні автомати. Фото: УНІАН

Багатьох українців приваблюють азартні ігри, інакше не існувало б такої кількості онлайн-казино. Комусь вдається виграти кошти і навіть вивести їх на власну банківську картку. Постає питання, чи потрібно гравцям сплачувати податки з такого доходу і хто відповідальний за поповнення державного бюджету.

Про це розповіли в Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області.

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Податки з виграшу в казино

В законі "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" йдеться, що виграшем є кошти, майно чи майнові права, які підлягають виплаті гравцю відповідно до оприлюднених правил проведення гри.

Видачу фінансів здійснюють у безготівковій формі через онлайн-систему організатора азартних ігор. Саме ці суми підлягають оподаткуванню за загальними правилами. Ставки у 2025 році перебувають на такому рівні:

18% податку на доходи фізичних осіб;

5% військового збору.

Виходить, загалом із суми виграшу в онлайн-казино, що виплачується (перераховується) фізичній особі, утримують 23%. Причому фінансове стягнення накладається на весь розмір винагороди, а не різницю між виграшем і витратами на гру. Постає питання, хто зобов’язаний сплачувати податки?

"Утримання і сплата ПДФО та військового збору до бюджету суб’єктом господарювання — організатором таких ігор здійснюється під час виплати зазначених коштів за рахунок фізичної особи, незалежно від форми та способу виплати таких коштів", — зазначили фахівці ДПС.

Іншими словами, саме на компанію-організатора покладено зобов’язання вирахувати з суми виграшу гравця податки. Адже онлайн-казино повинно забезпечувати фіксацію кожної операції з прийняття ставок, видачі призів, здійснення виплат тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі категорії українців можуть не сплачувати військовий збір. Пільги передбачені ФОПам 1 та 2 групи спрощеної системи, податкова адреса яких розташована в окупації чи на території бойових дій. Мобілізованих підприємців теж звільнили від збору.

Також ми писали, в яких випадках за поповнення власної картки доведеться платити податки. При використанні небанківських терміналів самообслуговування особа не ідентифікується, тож неможливо зрозуміти, хто поповнює рахунок.