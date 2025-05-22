Податки і штрафи — чому варто обережно поповнювати власну банківську картку

Поповнення власної картки — у яких випадках треба платити податки
В Україні дедалі більше уваги приділяють грошовим переказам на картку. Фінансовий моніторинг відслідковує операції, з яких потрібно заплатити податки, адже не всі поповнення рахунку є внутрішнім переміщенням коштів. Деякі перекази можуть бути потенційним доходом громадянина, тобто підлягають оподаткуванню.
Про це розповіли фахівці ALEX CONSULTING GROUP у TikTok.
Які операції не оподатковуються
Державна податкова служба не зацікавиться переказами, здійсненими між особистими картками в одному банку чи навіть в різних фінансових установах. Так само поповнення рахунку через офіційні мобільні додатки (Приват24, monobank тощо) вважається звичайним внутрішнім переміщенням коштів.
Податки з таких надходжень не сплачуються, оскільки банки ідентифікують клієнта як власника обох карток. Натомість поповнення рахунку через небанківський термінал самообслуговування — ризикова справа, адже неможливо зафіксувати особу, яка здійснює транзакцію.
@alex_consulting_group
Відповідь користувачу @Rina_02 #податок #переказ #банк #коментар♬ оригінальний звук - ACG
"Якщо ви відправили кошти через термінал і там не ідентифікувались, то в банку можуть виникнути запитання. А при внесені номера телефону чи номера картки дозволяється поповнювати самостійно і ніяких податків платити не треба", — йдеться в поясненні.
Регулярні надходження через небанківський термінал без ідентифікації особи можуть розцінюватися як одержання доходу. Податкова захоче перевірити, чи не є кошти прибутком від незареєстрованої підприємницької діяльності.
В такому випадку доведеться заплатити:
- штраф за відсутність реєстрації ФОП;
- 18% податку на доходи фізичних осіб;
- 5% військового збору.
Для уникнення проблем із контролюючим органом бажано не користуватися сумнівними терміналами, а переказувати суми через офіційні банківські сервіси. Плюс не завадить зберігати квитанції, чеки та виписки для підтвердження джерела коштів.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, чимало українців виїжджають за кордон, а потім повертаються. Хтось купує техніку, зокрема iPhone, і хвилюється за повторне оподаткування майна в пункті пропуску. Митні правила дозволяють привозити до двох одиниць смартфонів, якщо це речі особистого користування.
Також ми писали, що деяким українцям почали приходити листи від податкової служби з вимогою з’явитися у відділення ДПС. Причина — продажі товарів в інтернеті й отримання доходу без реєстрації ФОП. За таке порушення загрожують штрафні санкції.
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