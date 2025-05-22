Налоги и штрафы — почему надо осторожно пополнять личную банковскую карту

Мужчина возле терминала. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В Украине все больше внимания уделяют денежным переводам на карту. Финансовый мониторинг отслеживает операции, с которых нужно заплатить налоги, ведь не все пополнения счета являются внутренним перемещением средств. Некоторые переводы могут быть потенциальным доходом гражданина, то есть подлежат налогообложению.

Об этом рассказали специалисты ALEX CONSULTING GROUP в TikTok.

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Какие операции не облагаются налогом

Государственная налоговая служба не заинтересуется переводами, осуществленными между личными карточками в одном банке или даже в разных финансовых учреждениях. Так же пополнение счета через официальные мобильные приложения (Приват24, monobank и т.д.) считается обычным внутренним перемещением средств.

Налоги с таких поступлений не уплачиваются, поскольку банки идентифицируют клиента как владельца обеих карт. Зато пополнение счета через небанковский терминал самообслуживания — рискованное дело, ведь невозможно зафиксировать человека, осуществляющего транзакцию.

"Если вы отправили деньги через терминал и там не идентифицировались, то в банке могут возникнуть вопросы. А при внесении номера телефона или номера карты разрешается пополнять самостоятельно и никаких налогов платить не надо", — говорится в пояснении.

Регулярные поступления через небанковский терминал без идентификации личности могут расцениваться как получение дохода. Налоговая захочет проверить, не являются ли средства прибылью от незарегистрированной предпринимательской деятельности.

В таком случае придется заплатить:

штраф за отсутствие регистрации ФЛП;

18% налога на доходы физических лиц;

5% военного сбора.

Во избежание проблем с контролирующим органом желательно не пользоваться сомнительными терминалами, а переводить суммы через официальные банковские сервисы. Плюс не помешает сохранять квитанции, чеки и выписки для подтверждения источника денег.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, многие украинцы выезжают за границу, а потом возвращаются. Кто-то покупает технику, в частности iPhone, и волнуется за повторное налогообложение имущества в пункте пропуска. Таможенные правила позволяют привозить до двух единиц смартфонов, если это вещи личного пользования.

Также мы писали, что некоторым украинцам начали приходить письма от налоговой службы с требованием явиться в отделение ГНС. Причина — продажи товаров в интернете и получение дохода без регистрации ФЛП. За такое нарушение грозят штрафные санкции.