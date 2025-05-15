Перекази з картки на картку — як легально уникнути штрафу від податкової у 2025 році

Жінка з ноутбуком. Фото: Pexels

Дуже часто перекази з картки на картку стають причиною донарахування податків і штрафів. Контролюючий орган посилив контроль, аби знаходити громадян, які отримують підозрілі платежі. Йдеться про оплату за товари/послуги і надходження, що підлягають оподаткуванню. Водночас один банківський реквізит може врятувати від серйозних наслідків.

Про це йдеться на сайті адвоката Богдана Янківа.

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Отримуючи багато переказів на особисту картку, варто бути готовим до потенційної уваги контролюючого органу. За 2024 рік Національний банк передав ДПС дані про велику кількість фізичних осіб, які мали оборот по надходженнях на понад 700 000 грн/рік.

Аби під час перевірки перекази на картку не визнали такими, що підлягають оподаткуванню, необхідно постійно прописувати призначення платежу. Цей реквізит захистить від посиленої уваги фіскальних органів, якщо буде коректним.

"Не оподатковуються особисті поповнення коштів чи перекази між своїми рахунками, переказ родичам, повернення боргу чи продаж вторсировини", — йдеться на сайті.

Можна використовувати такі призначення:

"Переказ коштів доньці на навчання";

"Допомога батькам на лікування";

"Подарунок на день народження сину";

"Повернення боргу за договором позики від (дата)";

"Поповнення власного рахунку";

"Оплата за оренду житла за (місяць)".

Натомість не бажано прописувати фрази, що трактуються як ведення підприємницької діяльності. Наприклад, "за послуги", "за товар", "авансовий платіж", "оплата за консультацію" тощо. Такі формулювання точно викличуть підозри в отриманні доходу від незареєстрованого власного бізнесу.

Під пильну увагу контролюючого органу потрапляють підозрілі фінансові операції. Наприклад, регулярні надходження від різних фізичних осіб і перекази на великі суми. Відсутність чіткого призначення платежу може мати неприємні наслідки у вигляді моніторингу, нарахування податків, штрафів і пені.

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