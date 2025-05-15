Переводы с карты на карту — как легально избежать штрафа от налоговой в 2025 году

Женщина с ноутбуком. Фото: Pexels

Очень часто переводы с карты на карту становятся причиной доначисления налогов и штрафов. Контролирующий орган усилил контроль, чтобы находить граждан, которые получают подозрительные платежи. Речь идет об оплате за товары/услуги и поступлениях, подлежащих налогообложению. Но один банковский реквизит может спасти от серьезных последствий.

Об этом говорится на сайте адвоката Богдана Янкива.

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Получая много переводов на личную карту, стоит быть готовым к потенциальному вниманию контролирующего органа. За 2024 год Национальный банк передал ГНС данные о большом количестве физических лиц, которые имели оборот по поступлениям на более 700 000 грн/год.

Дабы при проверке переводы на карту не признали такими, что подлежат налогообложению, необходимо постоянно прописывать назначение платежа. Этот реквизит защитит от усиленного внимания фискальных органов, если будет корректным.

"Не облагаются налогом личные пополнения средств или переводы между своими счетами, перевод денег родственникам, возврат долга или продажа вторсырья", — говорится на сайте.

Можно использовать такие назначения:

"Перевод средств дочери на обучение";

"Помощь родителям на лечение";

"Подарок на день рождения сыну";

"Возврат долга по договору займа от (дата)";

"Пополнение собственного счета";

"Оплата за аренду жилья за (месяц)".

Не желательно прописывать фразы, которые трактуются как ведение предпринимательской деятельности. Например, "за услуги", "за товар", "авансовый платеж", "оплата за консультацию" и тому подобное. Такие формулировки точно вызовут подозрения в получении дохода от незарегистрированного собственного бизнеса.

Под пристальное внимание контролирующего органа попадают подозрительные финансовые операции. Например, регулярные поступления от разных физических лиц и переводы на крупные суммы. Отсутствие четкого назначения платежа может иметь неприятные последствия в виде мониторинга, начисления налогов, штрафов и пени.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые украинцы могут не платить военный сбор в мае 2025 года. Льготы распространяются на ФЛП, налоговый адрес которых зарегистрирован на территории боевых действий или временной оккупации. Хотя существуют определенные подводные камни.

Также мы писали, как ФЛП легально избежать налоговой проверки в 2025 году. Нужно лишь придерживаться базовых правил ведения бизнеса и не нарушать трудовое законодательство. На практике это поможет минимизировать риски.