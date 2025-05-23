Выигрыш в онлайн-казино — какие налоги надо заплатить и кто за это отвечает

Игровые автоматы. Фото: УНИАН

Многих украинцев привлекают азартные игры, иначе не существовало бы такого количества онлайн-казино. Кому-то удается выиграть деньги и даже вывести их на собственную банковскую карту. Возникает вопрос, нужно ли игрокам платить налоги с такого дохода и кто ответственен за пополнение государственного бюджета.

Об этом рассказали в Главном управлении ГНС в Черновицкой области.

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Налоги с выигрыша в казино

В законе "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" говорится, что выигрышем являются средства, имущество или имущественные права, подлежащие выплате игроку в соответствии с обнародованными правилами проведения игры.

Выдачу финансов осуществляют в безналичной форме через онлайн-систему организатора азартных игр. Именно эти суммы подлежат налогообложению по общим правилам. Ставки в 2025 году находятся на таком уровне:

18% налога на доходы физических лиц;

5% военного сбора.

Получается, в целом с суммы выигрыша в онлайн-казино, выплачиваемой (перечисляемой) физическому лицу, удерживают 23%. Причем финансовое взыскание накладывается на весь размер вознаграждения, а не разницу между выигрышем и расходами на игру. Возникает вопрос, кто обязан уплачивать налоги?

"Удержание и уплата НДФЛ и военного сбора в бюджет субъектом хозяйствования — организатором таких игр осуществляется при выплате указанных средств за счет физического лица, независимо от формы и способа выплаты таких денег", — отметили специалисты ГНС.

Иными словами, именно на компанию-организатора возложено обязательство вычесть из суммы выигрыша игрока налоги. Ведь онлайн-казино должно обеспечивать фиксацию каждой операции по принятию ставок, выдаче призов, осуществлению выплат и т.д.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые категории украинцев могут не платить военный сбор. Льготы предусмотрены ФЛП 1 и 2 группы упрощенной системы, налоговый адрес которых расположен в оккупации или на территории боевых действий. Мобилизованных предпринимателей тоже освободили от сбора.

Также мы писали, в каких случаях за пополнение собственной карты придется платить налоги. При использовании небанковских терминалов самообслуживания человек не идентифицируется, поэтому невозможно понять, кто пополняет счет.