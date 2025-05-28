Правила для ФОП 1-3 групи — які обмеження не можна порушувати

Калькулятор і документи. Фото: Pexels

Спрощена система оподаткування дає підприємцям чимало можливостей і водночас накладає багато обмежень. ФОПи повинні знати ці вимоги, адже їх порушення загрожує штрафами, донарахуванням податків, анулюванням ЄП або примусовим переведенням на загальну систему.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що дозволено і заборонено підприємцям в Україні.

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Обмеження для ФОП 1 групи

Представники кожної групи єдиного податку мають певні обмеження щодо контрагентів, тобто осіб, з якими можуть співпрацювати. ФОПам 1 групи дозволено вести діяльність виключно з фізичними особами, а також надавати послуги іншим підприємцям на спрощеній системі. Проте заборонено мати справу з юридичними особами і ФОП на загальній системі.

Що стосується видів діяльності, то можна займатися роздрібною торгівлею на ринках і надавати побутові послуги населенню. Інші обмеження для ФОП 1 групи включають:

не має права використовувати найману працю;

річний ліміт доходу — 167 розмірів мінімальної зарплати (1 336 000 грн у 2025 році);

форми розрахунків — тільки грошові (готівкові та безготівкові);

бартерні операції та взаємозаліки під забороною.

Обмеження для ФОП 2 групи

Представники 2 групи можуть займатися продажем товарів будь-яким контрагентам без обмежень, але надавати послуги дозволено виключно фізичним особам і підприємцям на спрощеній системі оподаткування.

Максимальна кількість найманих працівників — 10 осіб, за перевищення загрожує анулювання єдиного податку. Важливо уточнити, що під час перевірки контролюючий орган рахуватиме саме людей, а не ставки. Тобто немає сенсу працевлаштовувати осіб на 0,25 ставки.

Представникам 2 групи заборонено:

надавати посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна;

надавати послуги підключення до мережі Інтернет;

виробляти, постачати, продавати ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів/каменів.

Ліміт річного доходу — 834 розміри МЗП (6 672 000 грн).

Обмеження для ФОП 3 групи

Підприємці на 3 групі єдиного податку мають найменше обмежень. По-перше, ФОПам дозволено співпрацювати з фізособами, іншими суб’єктами господарювання, юридичними особами тощо. По-другу, немає ліміту найманих працівників. По-третє, річна гранична сума доходу найбільша — 1167 розмірів мінімальної зарплати (9 336 000 грн).

Проте існують заборонені види діяльності (актуально для всіх груп спрощеної системи):

організація та проведення азартних ігор;

обмін іноземної валюти;

виробництво, експорт, імпорт і продаж підакцизних товарів (окрім роздрібної торгівлі);

видобуток і реалізація корисних копалин;

фінансове посередництво;

управління підприємствами;

надання поштових послуг;

гастрольна та концертна діяльність (для ФОП 3 групи).

Дотримання всіх вимог є запорукою збереження статусу платника єдиного податку. Бо кожне порушення загрожує ФОПам серйозними наслідками — від звичайного штрафу до примусового переведення на загальну систему.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі українці почали отримувати листи-запрошення від Державної податкової служби. ФОПів просять навідатися в ДПС і пояснити факт отримання коштів від продажу товарів онлайн на особисту банківську картку.

Також ми писали, чи потрібно сплачувати податки з виграшу в онлайн-казино. За законом, ці кошти вважаються доходом і обкладаються 18% ПДФО плюс 5% військового збору. Податки утримує організатор азартних ігор при виплаті виграшу.