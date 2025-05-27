Анулювання групи єдиного податку — за що ФОПа можуть суворо покарати у 2025

Дівчина з документами. Фото: Pexels

Реєстрація ФОП накладає на підприємця багато обмежень. Порушення встановлених правил ведення господарської діяльності загрожує анулюванням статусу платника єдиного податку. ДПС за результатом перевірок може навіть донарахувати виплату коштів за загальною системою оподаткування.

Про це розповів юрист Богдан Янків.

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За законом, державна реєстрація платником єдиного податку є безстроковою, тобто підприємцям не потрібно регулярно підтверджувати свій статус. Його анулювання можливе за умови ухвалення відповідного рішення контролюючим органом. ДПС повинна видати письмовий документ, вказавши в тексті підставу зняття з обліку.

Найбільш поширені причини анулювання групи ЄП такі:

подання заяви про відмову від спрощеної системи;

припинення підприємницької діяльності;

перевищення річного ліміту доходу;

здійснення розрахунків у негрошовій формі (бартер, взаємозалік тощо);

здійснення видів діяльності, заборонених для спрощеної системи;

перевищення кількості найманих працівників;

виконання діяльності, не зазначеної в реєстрі платників єдиного податку;

наявність податкового боргу понад 3 060 грн протягом двох послідовних кварталів;

втрата статусу е-резидента (для іноземців);

здійснення діяльності, не передбаченої для обраної групи.

Наслідками зняття підприємця з обліку є переведення на загальну систему оподаткування, донарахування податків заднім числом і блокування можливості повернення на ЄП протягом 4 кварталів. Такі санкції можуть сильно вдарити по бізнесу та спричинити небажані фінансові проблеми.

Як оскаржити неправомірне анулювання

В деяких випадках вдасться оскаржити рішення контролюючого органу, зокрема якщо статус анулювали на підставі камеральної перевірки. В судовій практиці існує чимало випадків позитивної для підприємців ухвали.

"У цих рішеннях суди чітко зазначають, що анулювання реєстрації платника єдиного податку можливе лише на підставі проведеної документальної перевірки та виявлених під час неї порушень", — зазначив фахівець.

ФОПу необхідно перевірити наявність письмового рішення про зняття з обліку. Якщо документ відсутній, треба надіслати запит у податкову для його видачі. Наступний крок — проаналізувати підстави анулювання, зазначені в рішенні, та подати адміністративний позов. Термін оскарження становить 6 місяців із моменту одержання офіційного документу від ДПС.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці почали отримувати листи від Державної податкової служби з вимогою особисто прийти в територіальний орган. Причина — пояснити систематичні зарахування коштів на банківську картку від продажу товарів в інтернеті.

Також ми писали, чи повинні українці сплачувати податки з виграшу в онлайн-казино. За законом, такі кошти є доходом, який оподатковується за загальними правилами (18% ПДФО, 5% військового збору). Ці суми має списувати організатор азартних ігор при виплаті виграшу.