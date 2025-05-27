Аннулирование единого налога — за что ФЛП могут строго наказать в 2025

Девушка с документами. Фото: Pexels

Регистрация ФЛП накладывает на предпринимателя много ограничений. Нарушение установленных правил ведения хозяйственной деятельности грозит аннулированием статуса плательщика единого налога. ГНС по результатам проверок может даже доначислить выплату денег по общей системе налогообложения.

Об этом рассказал юрист Богдан Янкив.

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По закону, государственная регистрация плательщиком единого налога является бессрочной, то есть предпринимателям не нужно регулярно подтверждать свой статус. Его аннулирование возможно при условии принятия соответствующего решения контролирующим органом. ГНС должна выдать письменный документ, указав в тексте основание снятия с учета.

Наиболее распространенные причины аннулирования группы ЕН такие:

подача заявления об отказе от упрощенной системы;

прекращение предпринимательской деятельности;

превышение годового лимита дохода;

осуществление расчетов в неденежной форме (бартер, взаимозачет и т.д.);

осуществление видов деятельности, запрещенных для упрощенной системы;

превышение количества наемных работников;

выполнение деятельности, не указанной в реестре плательщиков единого налога;

наличие налогового долга более 3 060 грн в течение двух последовательных кварталов;

потеря статуса е-резидента (для иностранцев);

осуществление деятельности, не предусмотренной для выбранной группы.

Последствиями снятия предпринимателя с учета является перевод на общую систему налогообложения, доначисление налогов задним числом и блокировка возможности возврата на ЕН в течение 4 кварталов. Такие санкции могут сильно ударить по бизнесу и повлечь нежелательные финансовые проблемы.

Как обжаловать неправомерное аннулирование

В некоторых случаях удастся обжаловать решение контролирующего органа, в частности если статус аннулировали на основании камеральной проверки. В судебной практике существует немало случаев положительного для предпринимателей решения.

"В этих решениях суды четко отмечают, что аннулирование регистрации плательщика единого налога возможно только на основании проведенной документальной проверки и выявленных во время нее нарушений", — отметил специалист.

ФЛП необходимо проверить наличие письменного решения о снятии с учета. Если документ отсутствует, надо направить запрос в налоговую для его выдачи. Следующий шаг — проанализировать основания аннулирования, указанные в решении, и подать административный иск. Срок обжалования составляет 6 месяцев с момента получения официального документа от ГНС.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы начали получать письма от Государственной налоговой службы с требованием лично прийти в территориальный орган. Причина — объяснить систематические зачисления денег на банковскую карточку от продажи товаров в интернете.

Также мы писали, должны ли украинцы платить налоги с выигрыша в онлайн-казино. По закону, такие средства являются доходом, который облагается налогом по общим правилам (18% НДФЛ, 5% военного сбора). Эти суммы должен списывать организатор азартных игр при выплате выигрыша.