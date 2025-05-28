Правила для ФЛП 1-3 группы — какие ограничения нельзя нарушать

Калькулятор и документы. Фото: Pexels

Упрощённая система налогообложения даёт предпринимателям немало возможностей и одновременно накладывает много ограничений. ФЛП должны знать эти требования, ведь их нарушение грозит штрафами, доначислением налогов, аннулированием ЕН или принудительным переводом на общую систему.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что разрешено и запрещено предпринимателям в Украине.

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Ограничения для ФЛП 1 группы

Представители каждой группы единого налога имеют определенные ограничения в отношении контрагентов, то есть лиц, с которыми могут сотрудничать. ФЛП 1 группы разрешено вести деятельность исключительно с физическими лицами, а также предоставлять услуги другим предпринимателям на упрощенной системе. Однако запрещено иметь дело с юридическими лицами и ФЛП на общей системе.

Что касается видов деятельности, то можно заниматься розничной торговлей на рынках и оказывать бытовые услуги населению. Другие ограничения для ФЛП 1 группы включают:

не имеет права использовать наемный труд;

годовой лимит дохода — 167 размеров минимальной зарплаты (1 336 000 грн в 2025 году);

формы расчетов — только денежные (наличные и безналичные);

бартерные операции и взаимозачеты под запретом.

Ограничения для ФЛП 2 группы

Представители 2 группы могут заниматься продажей товаров любым контрагентам без ограничений, но оказывать услуги разрешено исключительно физическим лицам и предпринимателям на упрощенной системе налогообложения.

Максимальное количество наемных работников — 10 человек, за превышение грозит аннулирование единого налога. Важно уточнить, что при проверке контролирующий орган будет считать именно людей, а не ставки. То есть нет смысла трудоустраивать лиц на 0,25 ставки.

Представителям 2 группы запрещено:

предоставлять посреднические услуги по покупке, продаже, аренде и оценке недвижимого имущества;

предоставлять услуги подключения к сети Интернет;

производить, поставлять, продавать ювелирные и бытовые изделия из драгоценных металлов/камней.

Лимит годового дохода — 834 размера МЗП (6 672 000 грн).

Ограничения для ФЛП 3 группы

Предприниматели на 3 группе единого налога имеют меньше всего ограничений. Во-первых, ФЛП разрешено сотрудничать с физлицами, другими субъектами хозяйствования, юридическими лицами и пр. Во-вторых, нет лимита наемных сотрудников. В-третьих, годовая предельная сумма дохода самая большая — 1167 размеров минимальной зарплаты (9 336 000 грн).

Однако существуют запрещенные виды деятельности (актуально для всех групп упрощенной системы):

организация и проведение азартных игр;

обмен иностранной валюты;

производство, экспорт, импорт и продажа подакцизных товаров (кроме розничной торговли);

добыча и реализация полезных ископаемых;

финансовое посредничество;

управление предприятиями;

предоставление почтовых услуг;

гастрольная и концертная деятельность (для ФЛП 3 группы).

Соблюдение всех требований является залогом сохранения статуса плательщика единого налога. Потому что каждое нарушение грозит ФЛП серьезными последствиями — от обычного штрафа до принудительного перевода на общую систему.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые украинцы начали получать письма-приглашения от Государственной налоговой службы. ФЛП просят наведаться в ГНС и объяснить факт получения денег от продажи товаров онлайн на личную банковскую карточку.

Также мы писали, нужно ли платить налоги с выигрыша в онлайн-казино. По закону, эти средства считаются доходом и облагаются 18% НДФЛ плюс 5% военного сбора. Налоги удерживает организатор азартных игр при выплате выигрыша.