Правила для ФЛП 1-3 группы — какие ограничения нельзя нарушать

Строгие правила — что ФЛП запрещено делать на упрощенной системе
Упрощённая система налогообложения даёт предпринимателям немало возможностей и одновременно накладывает много ограничений. ФЛП должны знать эти требования, ведь их нарушение грозит штрафами, доначислением налогов, аннулированием ЕН или принудительным переводом на общую систему.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, что разрешено и запрещено предпринимателям в Украине.
Ограничения для ФЛП 1 группы
Представители каждой группы единого налога имеют определенные ограничения в отношении контрагентов, то есть лиц, с которыми могут сотрудничать. ФЛП 1 группы разрешено вести деятельность исключительно с физическими лицами, а также предоставлять услуги другим предпринимателям на упрощенной системе. Однако запрещено иметь дело с юридическими лицами и ФЛП на общей системе.
Что касается видов деятельности, то можно заниматься розничной торговлей на рынках и оказывать бытовые услуги населению. Другие ограничения для ФЛП 1 группы включают:
- не имеет права использовать наемный труд;
- годовой лимит дохода — 167 размеров минимальной зарплаты (1 336 000 грн в 2025 году);
- формы расчетов — только денежные (наличные и безналичные);
- бартерные операции и взаимозачеты под запретом.
Ограничения для ФЛП 2 группы
Представители 2 группы могут заниматься продажей товаров любым контрагентам без ограничений, но оказывать услуги разрешено исключительно физическим лицам и предпринимателям на упрощенной системе налогообложения.
Максимальное количество наемных работников — 10 человек, за превышение грозит аннулирование единого налога. Важно уточнить, что при проверке контролирующий орган будет считать именно людей, а не ставки. То есть нет смысла трудоустраивать лиц на 0,25 ставки.
Представителям 2 группы запрещено:
- предоставлять посреднические услуги по покупке, продаже, аренде и оценке недвижимого имущества;
- предоставлять услуги подключения к сети Интернет;
- производить, поставлять, продавать ювелирные и бытовые изделия из драгоценных металлов/камней.
Лимит годового дохода — 834 размера МЗП (6 672 000 грн).
Ограничения для ФЛП 3 группы
Предприниматели на 3 группе единого налога имеют меньше всего ограничений. Во-первых, ФЛП разрешено сотрудничать с физлицами, другими субъектами хозяйствования, юридическими лицами и пр. Во-вторых, нет лимита наемных сотрудников. В-третьих, годовая предельная сумма дохода самая большая — 1167 размеров минимальной зарплаты (9 336 000 грн).
Однако существуют запрещенные виды деятельности (актуально для всех групп упрощенной системы):
- организация и проведение азартных игр;
- обмен иностранной валюты;
- производство, экспорт, импорт и продажа подакцизных товаров (кроме розничной торговли);
- добыча и реализация полезных ископаемых;
- финансовое посредничество;
- управление предприятиями;
- предоставление почтовых услуг;
- гастрольная и концертная деятельность (для ФЛП 3 группы).
Соблюдение всех требований является залогом сохранения статуса плательщика единого налога. Потому что каждое нарушение грозит ФЛП серьезными последствиями — от обычного штрафа до принудительного перевода на общую систему.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, некоторые украинцы начали получать письма-приглашения от Государственной налоговой службы. ФЛП просят наведаться в ГНС и объяснить факт получения денег от продажи товаров онлайн на личную банковскую карточку.
Также мы писали, нужно ли платить налоги с выигрыша в онлайн-казино. По закону, эти средства считаются доходом и облагаются 18% НДФЛ плюс 5% военного сбора. Налоги удерживает организатор азартных игр при выплате выигрыша.
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