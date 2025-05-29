Распространенные ошибки ФЛП — что чаще всего находит налоговая при проверках

Предприниматели. Фото: zak.tax.gov.ua

Налоговая осуществляет проверки предпринимателей и часто выявляет распространенные ошибки. Существуют строгие требования к ФЛП, нарушение которых влечет неприятные последствия, в частности крупные штрафы и даже аннулирование единого налога. Не помешает узнать, какая халатность будет стоить очень дорого.

Об этом рассказал юрист Богдан Янкив.

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Пять распространенных ошибок ФЛП

Контролирующий орган может наведаться неожиданно, поэтому стоит быть готовым к визиту. Предприниматели должны держать в порядке первичные документы, следить за своевременностью уплаты налогов, не иметь проблем с оформлением наёмных сотрудников и выплатой зарплаты и т.д.

Путаница между оптовыми и розничными КВЭД

Самая распространённая ошибка ФЛП — непонимание разницы между оптовой и розничной торговлей. Критерий различения с налоговой точки зрения — не количество проданного товара, а тип покупателя. Оптовой считается торговля с юридическими лицами и другими ФЛП, розничной — с физическими лицами, даже если речь идет об одной единице продукта.

Неправильная отчетность ФЛП 3 группы

Представители 3 группы должны отчитываться перед контролирующим органом по результатам квартала накопительным способом. То есть в каждой последующей декларации нужно указывать сумму доходов за все предыдущие периоды, дабы за 12 месяцев получился полный годовой оборот. Эта ошибка приводит к путанице с налогами.

Доверие подсказкам в мобильном приложении "Дія"

Подсказки в приложении не персонализированы под конкретную ситуацию. Если полагаться исключительно на автоматические расчеты, можно ошибиться. Потому что Дія не учитывает лимиты доходов, переходы между группами, специфику деятельности ФЛП и другие особенности.

Превышение лимитов доходов

Каждая группа ФЛП имеет лимиты доходов, превышение которых карается штрафом и переводом на другую группу ЕН или общую систему налогообложения. Там налоги выше, а отчётность сложнее. Годовой лимит для ФЛП 1 группы — 1 336 000 грн, для 2 группы — 6 672 000 грн, для 3 группы — 9 336 000 грн.

Нарушение квот для работников с инвалидностью

Не все физические лица-предприниматели знают о существовании обязательной квоты. По закону Украины, каждый восьмой официально нанятый сотрудник должен быть человеком с инвалидностью. Иначе придется платить компенсационный взнос. На ФЛП требование также распространяется, а нарушение может привести к серьезным штрафам.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, налоговая не может знать обо всех финансовых операциях украинцев. Она отслеживает получение средств через финансовые компании, но не видит переводы на личную карту и наличные расчеты. Этим пользуются продавцы товаров в интернете.

Также мы писали, что некоторые ошибки ФЛП могут стоить очень дорого. За несоблюдение требований пребывания на упрощённой системе налоговая примет решение об аннулировании государственной регистрации и переведёт предпринимателя на общую систему.