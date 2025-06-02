Модель OnlyFans может открыть ФЛП — какие КВЭДы выбрать и сколько налогов платить

Девушка с ноутбуком. Фото: Unsplash

Платформа OnlyFans — популярный источник дохода многих украинцев. Некоторые модели декларируют заработки и платят налоги, пополняя государственный бюджет. Возникает вопрос, можно ли официально открыть ФЛП, заменив ставку 23% (НДФЛ плюс военный сбор) единым налогом.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, могут ли модели OnlyFans зарегистрировать ФЛП.

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Условия открытия ФЛП

Государственная налоговая службы признает возможность работы на OnlyFans путем ведения ФЛП, но исключительно при условии, что созданный и распространяемый контент соответствует украинскому законодательству. Бухгалтер Александра Лицар направила запрос в ГНС и получила ответ:

"Физические лица-предприниматели, осуществляющие деятельность модели на платформе OnlyFans, имеют право находиться на упрощенной системе налогообложения при условии соблюдения норм п.п. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 Налогового кодекса".

Чтобы деятельность была полностью законной, нужно правильно выбрать КВЭДы и группу единого налога, вовремя отчитываться перед контролирующим органом, вести учет доходов и получать деньги на банковский предпринимательский счет, а не личную карту.

Какую группу и КВЭДы выбрать

Наиболее благоприятной для моделей OnlyFans является 3 группа упрощенной системы. Она позволяет зарабатывать до 9 336 000 грн (годовой лимит дохода) и предусматривает уплату 6% за отчетный период — 5% единого налога и 1% военного сбора. До открытия ФЛП применяется общая система, на которой надо отдавать 23% от заработка — 18% НДФЛ и 5% ВС.

Что касается КВЭДов, то рекомендуется использовать код 58.19 "Прочие виды издательской деятельности" (при условии отсутствия видеоконтента) или 59.11 "Производство кино- и видеофильмов, телевизионных программ" (в случае выпуска видео). Юрист Богдан Янкив также посоветовал обратить внимание на такие КВЭДы:

74.20 "Деятельность в сфере фотографии" (основной);

74.90 "Другая профессиональная, научная и техническая деятельность";

90.01 "Театральная и концертная деятельность";

90.03 "Индивидуальная художественная деятельность";

63.91 "Деятельность информационных агентств";

85.59 "Прочие виды образования".

КВЭДы должны наиболее точно отражать характер деятельности на платформе OnlyFans. Необходимо избегать кодов, связанных с работой, запрещенной для ФЛП на упрощенной системе. Речь идет об организации и проведении азартных игр, финансовом посредничестве, предоставлении почтовых услуг, проведении гастрольных мероприятий и др.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, на упрощенной системе налогообложения существует много ограничений и правил, нарушение которых грозит предпринимателям штрафами или аннулированием единого налога. Важно знать, какие красные линии никогда нельзя пересекать.

Также мы писали, что налоговики часто приходят к ФЛП с проверкой без предупреждения. Дабы избежать самых частых ошибок, надо следить за первичной документацией, вовремя платить налоги и официально оформлять наемных сотрудников.