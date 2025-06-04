Налоги и сборы в июне 2025 — что должны уплатить ФЛП и до какой даты

Деньги в руках. Фото: УНИАН

Физические лица-предприниматели имеют много обязательств в июне 2025 года. Они должны вовремя уплатить налоги, иначе контролирующий орган может начислить штрафы. Несложно забыть о конечных датах пополнения государственного бюджета, если не иметь под рукой налогового календаря.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие налоги и сборы должны заплатить ФЛП в июне 2025 года.

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Налоги в июне 2025 года

Начнется первый месяц лета с уплаты налога на добавленную стоимость — обязанность возложена на нерезидентов, которые поставляют физическим лицам электронные услуги — за I квартал до 9 июня. Следующая предельная дата — 20 июня, до этого времени нужно начислить:

авансовый взнос по военному сбору за июнь ФЛП 1, 2 и 4 группы упрощённой системы;

авансовый взнос по единому налогу за июнь плательщиками 1 и 2 группы;

ЕСВ работодателями за наемных сотрудников за май (для горных предприятий — до 30 июня);

авансовый взнос по налогу на доходы физических лиц за каждое место розничной торговли горючим за июнь ФЛП на общей системе налогообложения;

авансовый взнос по налогу на прибыль предприятий за каждое место розничной торговли горючим.

До 30 июня включительно будет происходить уплата акцизного налога за май, земельного налога за участки государственной/коммунальной собственности (кроме граждан) за май, налога на добавленную стоимость за май и авансового взноса по налогу на прибыль предприятий с пунктов обмена иностранных валют за июнь.

Нельзя забывать о ренте. Ожидается уплата средств за:

пользование недрами при добыче углеводородного сырья;

пользование радиочастотным ресурсом Украины;

транспортировку нефти и нефтепродуктов магистральными нефтепроводами;

транзит трубопроводами аммиака по территории Украины.

Также до 30 мая нужно начислить военный сбор и НДФЛ с дохода в виде процентов на текущий или депозитный банковский счет плюс процентов на вклады члена кредитного союза за май.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, модели OnlyFans могут законно платить налоги, открыв ФЛП. Зарегистрировавшись на 3 группе, удастся отдавать в бюджет всего 6% от дохода вместо 23%. Но необходимо правильно выбрать КВЭДы, иначе будут штрафы.

Также мы писали, что польская налоговая серьезно взялась за арендодателей, которые не платят налоги с дохода. Владельцы жилья часто не сообщают в контролирующий орган о сдаче квартиры в аренду, таких нарушителей будет искать искусственный интеллект.