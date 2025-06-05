Безопасные переводы на карту — какие финансовые операции точно не облагаются налогом в 2025

Банковская карта. Фото: Pexels

Украинское законодательство предусматривает более сотни случаев, когда денежный перевод не подлежит налогообложению. В основные группы входят социальные выплаты, транзакции между родственниками, доходы от инвестиций в государственные ценные бумаги, возврат долга и др. Но нужно соблюдать процедуры и документальное подтверждение, дабы у налоговой не возникло вопросов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие доходы украинцев не включаются в налогооблагаемую базу.

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Даже если перевод входит в перечень необлагаемых, он должен быть документально обоснованным и иметь четкое назначение платежа. Тогда у контролирующего органа точно не будет оснований для мониторинга.

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Согласно статье 165 НКУ, самой распространенной категорией освобожденных от налогов финансовых операций являются социальные выплаты, в частности:

пенсионное обеспечение;

стипендии;

вклады пенсионных программ;

официальная материальная помощь;

государственные компенсации.

Также специальный режим налогообложения по нулевой ставке имеют операции между близкими родственниками. Например, если речь идет о разделе имущества при разводе, алиментах на детей и нетрудоспособных лиц, компенсации за отказ от наследства. Денежные подарки тоже входят в этот список, но они нуждаются в правильном оформлении.

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Без понимания степени родства можно допустить ошибку. По закону, только переводы на карточки родителей, детей, мужа/жены, братьев/сестер, дедушек и бабушек, внуков и внучек не подлежат взысканию налогов. Все остальные родственники — свекры, тещи, невестки, зятья, двоюродные братья/сестры — входят в базу налогообложения.

Еще одна категория безопасных транзакций — возврат денег за приобретенный товар. Потребители имеют право требовать компенсацию расходов в случае плохого качества изделия или несоответствия заказу. Такие поступления на карту не создают новый доход, следовательно не подлежат налогообложению.

Другие распространенные среди украинцев финансовые операции, с которых не уплачиваются налоги, включают:

проценты за облигации внутреннего государственного займа;

продажу лома металлов;

оплату за донорство крови;

возврат основной суммы займа;

возвратную финансовую помощь;

перевод ФЛП на личную карту;

доходы от купли-продажи иностранной валюты.

Чтобы минимизировать риски, нужно всегда прописывать назначение платежа, а не оставлять поле пустым или предоставлять нечёткие формулировки. Это сделать проще, чем потом объяснять налоговикам характер операции, искать подтверждающие документы и т.д.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, ФЛП должны уплатить налоги и сборы в июне 2025 года. Среди них — единый социальный взнос, военный сбор, НДФЛ, налог на прибыль, рента, акцизы и др. Для каждого взыскания установлены предельные даты, нарушение которых чревато проблемами.

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