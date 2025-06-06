Регистрация ФЛП — какую дату выбрать, чтобы не переплатить налоги в 2025 году

Предприниматели за столом. Фото: Pexels

Дата регистрации ФЛП имеет важное значение, поскольку влияет на уплату налогов. Если планируете стать предпринимателем 3 группы упрощенной системы, подумайте над благоприятным периодом.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как дата открытия ФЛП может повлиять на налоговую нагрузку.

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Когда начинается начисление налогов

ФЛП 3 группы автоматически становятся плательщиками единого налога с даты государственной регистрации. Тогда начинается начисление обязательных платежей и сборов, в частности:

единого социального взноса — 22% от минимальной зарплаты;

военного сбора — 1% от дохода;

единого налога — 5% от дохода.

Но необходимо знать об особенности начисления ЕСВ: средства придется заплатить в полном размере, а не пропорционально дням, которые остались в месяце. Неважно, когда вы зарегистрировали ФЛП — 1 мая или 31 мая 2025 года — в обоих случаях придется отдать в бюджет 1 760 грн (22% от 8 000 грн).

С марта 2022-го до 1 января 2025-го украинцы имели льготу по единому социальному взносу. Разрешалось по своему усмотрению решать, платить ли ЕСВ для увеличения страхового стажа. Сейчас сбор на общеобязательное государственное социальное страхование утратил статус добровольного для ФЛП на упрощенной системе.

Очевидным становится вывод: чтобы не платить 1 760 грн за несколько дней пребывания на едином налоге, лучше осуществлять регистрацию в начале месяца. Тогда будет максимальная отдача от удержанного ЕСВ плюс предпринимателям станет проще планировать финансы и вести отчетность.

Для кого-то расходы в размере 22% от минимальной зарплаты небольшие, поэтому смысла ждать завершения месяца, чтобы открыть собственное дело, не будет. Если же на счету каждая гривна важна, рекомендуем отложить регистрацию до благоприятной даты.

Что касается единого налога и военного сбора, то волноваться за начисленные проценты не нужно. Ведь упрощенцы 3 группы отдают в государственный бюджет часть доходов, полученных по результатам деятельности в течение квартала (три месяца).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, многие карточные переводы украинцев не интересуют Государственную налоговую службу, поскольку эти транзакции не подлежат налогообложению. Речь идет о пенсии, стипендии, алиментах на детей, денежных подарках близким родственникам, выплате процентов по ОВГЗ и др.

Также мы писали, что ФЛП на упрощенной системе имеют много требований и правил, несоблюдение которых влечет серьезные последствия. Предпринимателя могут наказать принудительным переводом на общую систему, уплатой дополнительных налогов и пр.