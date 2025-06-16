Единый налог, военный сбор и отчеты — что нужно успеть ФЛП до 20 июня

Деньги на листе бумаги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Предприниматели должны помнить об обязательной уплате налогов. Несвоевременное выполнение обязательств перед государством может привести к значительным штрафам. В июне физическим лицам-предпринимателям следует оплатить единый налог, военный сбор и подать некоторые отчеты. Размер платежей определяется в соответствии с их налоговой системой и выбранной группой.

О том, какие налоги должны уплатить ФЛП до 20 июня 2025 года, рассказал налоговый консультант Михаил Смокович.

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Чтобы не иметь вопросов от налоговой, до 20 июня украинцам, которые занимаются предпринимательской деятельностью, нужно уплатить:

Единый налог за июнь для ФЛП 1 группы — 302,80 грн. Единый налог за июнь для ФЛП 2 группы — 1 600,00 грн. Военный сбор за июнь для ФЛП 1-й и 2-й групп — 800,00 грн.

Однако есть исключения. Освобождаются от уплаты единого налога и военного сбора ФЛП, которые были мобилизованы или работают в зонах активных боевых действий.

О чем отчитываются предприниматели в июне

До 20 июня также необходимо подать отчетность. ФЛП с наемным персоналом должны подать налоговый расчет с приложением 1 по ЕСВ и приложением 4ДФ за май. Предприниматели, которые осуществляют выплаты физлицам, обязаны подать расчет с приложением 4ДФ за май.

Ранее мы писали, что предпринимателей часто привлекают к административной ответственности, но за некоторые нарушения предусмотрено и уголовное наказание. Например, за производство без лицензии, фальсификацию документов или продажу поддельных денег грозит заключение.

Также мы рассказывали, что бизнес в Польше становится все популярнее среди украинцев, которые из-за войны переехали туда в поисках стабильности и новых возможностей. Хотя регистрация и налоговые правила в этой стране достаточно просты, ведение дел здесь все же имеет свои особенности.