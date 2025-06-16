Единый налог, военный сбор и отчеты — что нужно успеть ФЛП до 20 июня

Дедлайн для ФЛП — какие налоги нужно уплатить до 20 июня
Предприниматели должны помнить об обязательной уплате налогов. Несвоевременное выполнение обязательств перед государством может привести к значительным штрафам. В июне физическим лицам-предпринимателям следует оплатить единый налог, военный сбор и подать некоторые отчеты. Размер платежей определяется в соответствии с их налоговой системой и выбранной группой.
О том, какие налоги должны уплатить ФЛП до 20 июня 2025 года, рассказал налоговый консультант Михаил Смокович.
Какие налоги платят ФЛП до 20 июня
Чтобы не иметь вопросов от налоговой, до 20 июня украинцам, которые занимаются предпринимательской деятельностью, нужно уплатить:
- Единый налог за июнь для ФЛП 1 группы — 302,80 грн.
- Единый налог за июнь для ФЛП 2 группы — 1 600,00 грн.
- Военный сбор за июнь для ФЛП 1-й и 2-й групп — 800,00 грн.
Однако есть исключения. Освобождаются от уплаты единого налога и военного сбора ФЛП, которые были мобилизованы или работают в зонах активных боевых действий.
О чем отчитываются предприниматели в июне
До 20 июня также необходимо подать отчетность. ФЛП с наемным персоналом должны подать налоговый расчет с приложением 1 по ЕСВ и приложением 4ДФ за май. Предприниматели, которые осуществляют выплаты физлицам, обязаны подать расчет с приложением 4ДФ за май.
Ранее мы писали, что предпринимателей часто привлекают к административной ответственности, но за некоторые нарушения предусмотрено и уголовное наказание. Например, за производство без лицензии, фальсификацию документов или продажу поддельных денег грозит заключение.
Также мы рассказывали, что бизнес в Польше становится все популярнее среди украинцев, которые из-за войны переехали туда в поисках стабильности и новых возможностей. Хотя регистрация и налоговые правила в этой стране достаточно просты, ведение дел здесь все же имеет свои особенности.
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