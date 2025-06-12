В’язниця для ФОП — за що підприємцям доведеться суворо поплатитися у 2025

Відділеня поліції в Києві. Фото: Google Maps

Найчастіше ФОПів притягують до адміністративної відповідальності, але за окремі порушення закону можливе кримінальне покарання. Підприємцям загрожує в’язниця за виготовлення продукції без ліцензії, підроблення офіційних документів, збут підроблених грошей тощо.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за що ФОПів можуть посадити у в’язницю.

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Фальсифікація документів

За більшість порушень підприємців зобов’язують виплатити штрафні санкції. Але не всі протиправні вчинки тягнуть за собою лише фінансове покарання. Наприклад, в’язниця загрожує українцям, які займаються фальсифікацією офіційних документів. Йдеться про:

внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або ФОП;

умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиву інформацію.

Покарання — штраф від 85 000 до 136 000 грн, або пробаційний нагляд до 5 років, або позбавлення волі до 5 років (стаття 205-1 Кримінального кодексу). Дії, вчинені повторно, за змовою групи осіб чи службовою особою з використанням становища, тягнуть штраф від 136 000 до 170 000 грн або позбавлення волі на 3-5 років.

Виготовлення продукції

За статтею 204 ККУ фізичних осіб-підприємців можуть ув’язнити у випадку незаконного виготовлення і збуту:

етилового спирту;

спиртових дистилятів;

алкогольних напоїв;

пива;

тютюну;

промислових замінників тютюну;

пального та інших підакцизних товарів.

Термін ув’язнення — від 3 до 5 років з конфіскацією та знищенням товарів/знарядь/сировини за умови, що людину повторно притягнули до відповідальності за вказаною статтею.

"Незаконне виготовлення товарів, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей, а так само збут таких товарів, що призвело до отруєння чи спричинило смерть особи, караються позбавленням волі на строк від 8 до 10 років з конфіскацією майна", — йдеться в ККУ.

Фальшива валюта

Стаття 199 Кримінального кодексу встановлює покарання для українців, які виготовляють, зберігають, купують, транспортують, пересилають або продають фальшиву національну/іноземну валюту. Якщо ФОП займається підробленням грошових знаків, йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

У випадку повторного порушення чи фальсифікації валюти у великому розмірі (понад 302 800 грн) термін ув’язнення збільшується до 5-10 років з конфіскацією майна. Підроблення сум в особливо великому розмірі (понад 605 600 грн) тягне за собою позбавлення волі на 8-12 років.

Нагадаємо, ФОПи повинні сплачувати єдиний соціальний внесок у 2025 році. Щоб зайвий раз не витратити кошти, рекомендується реєструвати ФОП на початку місяця. Адже підприємці платять ЄСВ за цілий місяць незалежно від дати відкриття.

Також ми писали, як легально використовувати кошти на рахунку ФОП. Фізичним особам-підприємцям можна сплачувати податки, купувати товари для бізнесу, переказувати суми на особисту банківську картку і знімати готівку.