Тюрьма для ФЛП — за что предпринимателям придется сурово поплатиться в 2025

Отделение полиции в Киеве. Фото: Google Maps

Чаще всего ФЛП привлекают к административной ответственности, но за отдельные нарушения закона возможно уголовное наказание. Предпринимателям грозит тюрьма за изготовление продукции без лицензии, подделку официальных документов, сбыт поддельных денег и др.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за что ФЛП могут посадить в тюрьму.

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Фальсификация документов

За большинство нарушений предпринимателей обязывают выплатить штрафные санкции. Но не все противоправные поступки влекут за собой только финансовое наказание. Например, тюрьма грозит украинцам, которые занимаются фальсификацией официальных документов. Речь идет о:

внесении заведомо ложных сведений в документы, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица или ФЛП;

умышленное представление для проведения такой регистрации документов, содержащих заведомо ложную информацию.

Наказание — штраф от 85 000 до 136 000 грн, или пробационный надзор до 5 лет, или лишение свободы до 5 лет (статья 205-1 Уголовного кодекса). Действия, совершенные повторно, по сговору группы лиц или должностным лицом с использованием положения, влекут штраф от 136 000 до 170 000 грн или лишение свободы на 3-5 лет.

Изготовление продукции

По статье 204 УК физических лиц-предпринимателей могут посадить в случае незаконного изготовления и сбыта:

этилового спирта;

спиртовых дистиллятов;

алкогольных напитков;

пива;

табака;

промышленных заменителей табака;

горючего и других подакцизных товаров.

Срок заключения — от 3 до 5 лет с конфискацией и уничтожением товаров/орудий/сырья при условии, что человека повторно привлекли к ответственности по указанной статье.

"Незаконное изготовление товаров, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, а так же сбыт таких товаров, что привело к отравлению или повлекло смерть человека, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 10 лет с конфискацией имущества", — говорится в УКУ.

Фальшивая валюта

Статья 199 Уголовного кодекса устанавливает наказание для украинцев, которые изготавливают, хранят, покупают, транспортируют, пересылают или продают фальшивую национальную/иностранную валюту. Если ФЛП занимается подделкой денежных знаков, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

В случае повторного нарушения или фальсификации валюты в крупном размере (более 302 800 грн) срок заключения увеличивается до 5-10 лет с конфискацией имущества. Подделка сумм в особо крупном размере (более 605 600 грн) влечет за собой лишение свободы на 8-12 лет.

Напомним, ФЛП должны платить единый социальный взнос в 2025 году. Чтобы лишний раз не потратить средства, рекомендуется регистрировать ФЛП в начале месяца. Ведь предприниматели платят ЕСВ за целый месяц независимо от даты открытия.

Также мы писали, как легально использовать деньги на счете ФЛП. Физическим лицам-предпринимателям можно платить налоги, покупать товары для бизнеса, переводить суммы на личную банковскую карту и снимать наличные.