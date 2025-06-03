Використання коштів ФОП — за які операції доведеться суворо поплатитися у 2025

Банківська картка. Фото: Pexels

Українське законодавство містить суворі вимоги до ФОП у питанні використання коштів із підприємницького рахунку. За неправильне застосування фінансів можна серйозно поплатитися. Існує всього чотири способи легально вивести дохід від господарської діяльності.

Про це розповів адвокат Богдан Янків.

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Як законно використати кошти ФОП

Щоб у контролюючого органу не з’явилися питання стосовно витрат із підприємницького рахунку, потрібно слідкувати за виведенням коштів. Бо кожна необдумана транзакція може призвести до штрафу. З рахунку ФОП дозволяється:

сплачувати податки та збори (ПДФО, військовий збір, єдиний соціальний внесок тощо);

оплачувати товари і послуги для свого бізнесу (купувати сировину чи обладнання, орендувати офіс);

переказувати гроші на особисту банківську картку;

знімати готівку через банкомат або касу (фінустанова має право вимагати підтвердження використання коштів у рамках фінансового моніторингу).

Виводячи суму на банківський рахунок, рекомендується чітко прописувати призначення платежу. Формулювання повинні бути зрозумілими і не двозначними, наприклад, "виплата чистого доходу підприємця", "переказ доходу після сплати податків" та ін.

Які операції з коштами ФОП заборонені

ФОПи не можуть витрачати гроші з підприємницького рахунку на особисті потреби. Йдеться про купівлю одягу для себе, продуктів харчування в супермаркеті, оплати комунальних послуг і мобільного зв’язку. Краще заздалегідь зняти готівку чи здійснити переказ на картку. Інакше підприємець ризикує:

заплатити 18% ПДФО та 5% військового збору за неоподаткований додатковий прибуток фізичної особи;

потрапити під фінансовий моніторинг;

сплатити штрафні санкції.

Ще одне табу для ФОП — розраховуватися з іншими підприємцями за товари/послуги для особистих потреб. В такому випадку, за офіційною позицією ДПС, ФОП стає податковим агентом і повинен відобразити виплати в додатку 4ДФ.

"Єдиний виняток — це повернення грошей покупцю (фізичній особі) за продукт на підставі його офіційної заяви. Таке повернення має бути належним чином документально оформлене згідно з вимогами до РРО/ПРРО", — зауважив Богдан Янків.

Але підприємець зобов’язаний відобразити таку операцію в додатку 4ДФ до Податкового розрахунку. Відмінність у тому, що з покупця не утримують ПДФО та військовий збір за загальними правилами.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, моделі OnlyFans можуть відкрити ФОП та вести офіційну діяльність, легально виводячи на підприємницький рахунок кошти. Потрібно лише не помилитися з групою спрощеної системи оподаткування і правильно обрати КВЕДи.

Також ми писали, до чого готуватися ФОП у червні 2025 року. Підприємців чекають обов’язкові податки плюс можна подати заявку на зміну групи. Роботодавцям загрожує штраф за публікацію оголошень про вакансії з дискримінаційними формулюваннями.