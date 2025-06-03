Податки, документи і штрафи — що чекає ФОПів у червні 2025 року

Чеки та податкові документи. Фото: Pexels

Для фізичних осіб-підприємців почався новий місяць, який принесе кілька нововведень. ФОПам слід приготуватися як до позитивних сюрпризів у червні 2025 року, так і негативних. Йдеться про листи від податкової служби, звітність, фінансові зобов’язання та багато іншого.

Про це розповів адвокат Богдан Янків на власному YouTube-каналі.

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Податки в червні 2025

Підприємці 1 та 2 групи спрощеної системи повинні до 20 червня сплатити єдиний податок і військовий збір. Розмір ЄП залежить від групи:

перша — 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб (302,80 грн);

друга — 20% від мінімальної зарплати (1 600 грн).

Військовий збір становить 10% від мінімальної заробітної плати, тобто 800 грн. Єдиний соціальний внесок залишився незмінним у червні — мінімум 1 760 грн щомісяця (22% від МЗП). ФОП 3 групи не платять жодних податків цього місяця, найближчий розрахунок запланований на липень (за 2 квартал 2025 року).

ФОПи з найманими працівниками повинні відзвітувати перед контролюючим органом до 20 червня і заплатити за них податки (18% ПДФО, 5% військового збору та 22% ЄСВ). До 16 червня включно ДПС також приймає заявки від підприємців на зміну групи оподаткування чи спрощену систему — перехід відбудеться з 1 липня.

Продажі через Нову пошту

Контролюючий орган може надсилати ФОПам листи про невидачу чеків, коли відбувається продаж товарів через NovaPay. Це навіть стає причиною позапланових документальних перевірок. Але почали з’являтися перші судові рішення, де підприємці виграють у ДПС і доводять, що оплата через NovaPay не є розрахунковою операцією, тож не повинна фіскалізуватись.

"Ключовий аргумент — ФОП, що продає через NovaPay, не приймає оплату готівкою чи безготівкою. Йому невідомі розрахунки, а в договорі між підприємцем та NovaPay чітко вказано, що здійснюється безготівковий розрахунок. Тому, якщо отримуєте лист від ДПС, не падайте духом, є підстави скасувати штрафи", — запевнив фахівець.

Оголошення про роботу

8 травня набув чинності закон, який дав право Держпродспоживслужбі карати роботодавців за недобросовісні оголошення про пошук кандидатів. Заборонено використовувати у вакансіях дискримінаційні формулювання, а саме щодо:

віку і статті;

зовнішності та фізичного стану;

етнічного/расового походження, громадянства;

сімейного стану, наявності дітей, релігійних переконань.

Штраф становить 10 мінімальних зарплат, отже 80 000 грн у 2025 році. Підприємці повинні слідкувати за текстом оголошень і не згадувати у вакансіях про прийняття на роботу бажаний вік, стать, зовнішність тощо. Навіть теза про "молодий колектив" може розцінюватися як дискримінаційна.

Коди платежу в банківських виписках

Раніше податкова "не помічала" коди платежів у виписках. Але наприкінці травня з’явилося чітке роз’яснення від ДПС: код 2924 у рахунку контрагента означає оплату банківською карткою, отже підлягає фіскалізації. Контролюючий орган підтвердив, що код:

2924 — це еквайринг, який потребує видачі чека в момент розрахунку;

2920 — це банківська операція (IBAN, переказ між рахунками), яка не фіскалізується.

Але пам’ятайте, що в деяких банках система автоматично присвоює код 2924, навіть якщо відбулася не оплата готівкою, а через реквізит IBAN. Відсутність фактичного еквайрингу дуже просто довести, якщо податкова зверне увагу на невідповідність.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, червень 2025 року принесе українцям багато нововведень у фінансах. Зокрема відбудуться зміни в пенсійних виплатах, мобільних тарифах, карткових переказах тощо.

Також ми писали, що сервіс NovaPay встановив ліміти на грошові перекази для фізичних осіб, які запрацювали 1 червня 2025 року. Відтепер клієнти можуть надсилати післяплатою не більше п′яти посилок на загальну суму 30 000 грн/міс.