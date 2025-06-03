Налоги, документы и штрафы — что ждет ФЛП в июне 2025 года

Чеки и налоговые документы. Фото: Pexels

Для физических лиц-предпринимателей начался новый месяц, который принесет несколько нововведений. ФЛП следует приготовиться как к положительным сюрпризам в июне 2025 года, так и к негативным. Речь идет о письмах от налоговой службы, отчетности, финансовых обязательствах и многом другом.

Об этом рассказал адвокат Богдан Янкив на собственном YouTube-канале.

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Налоги в июне 2025

Предприниматели 1 и 2 группы упрощённой системы должны до 20 июня уплатить единый налог и военный сбор. Размер ЕН зависит от группы:

первая — 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц (302,80 грн);

вторая — 20% от минимальной зарплаты (1 600 грн).

Военный сбор составляет 10% от минимальной заработной платы, то есть 800 грн. Единый социальный взнос остался неизменным в июне — минимум 1 760 грн ежемесячно (22% от МЗП). ФЛП 3 группы не платят никаких налогов в этом месяце, ближайший расчет запланирован на июль (за 2 квартал 2025 года).

ФЛП с наемными сотрудниками должны отчитаться перед контролирующим органом до 20 июня и заплатить за них налоги (18% НДФЛ, 5% военного сбора и 22% ЕСВ). До 16 июня включительно ГНС также принимает заявки от предпринимателей на смену группы налогообложения или упрощенную систему — переход состоится с 1 июля.

Продажи через Новую почту

Контролирующий орган может присылать ФЛП письма о невыдаче чеков, когда происходит продажа товаров через NovaPay. Это даже становится причиной внеплановых документальных проверок. Но начали появляться первые судебные решения, где предприниматели выигрывают у ГНС и доказывают, что оплата через NovaPay не является расчетной операцией, поэтому не должна фискализироваться.

"Ключевой аргумент — ФЛП, продающий через NovaPay, не принимает оплату наличными или безналичными. Ему неизвестны расчеты, а в договоре между предпринимателем и NovaPay четко указано, что осуществляется безналичный расчет. Поэтому, если получаете письмо от ГНС, не падайте духом, есть основания отменить штрафы", — заверил специалист.

Объявление о работе

8 мая вступил в силу закон, который дал право Госпродпотребслужбе наказывать работодателей за недобросовестные объявления о поиске кандидатов. Запрещено использовать в вакансиях дискриминационные формулировки, а именно относительно:

возраста и пола;

внешности и физического состояния;

этнического/расового происхождения, гражданства;

семейного положения, наличия детей, религиозных убеждений.

Штраф составляет 10 минимальных зарплат, следовательно 80 000 грн в 2025 году. Предприниматели должны следить за текстом объявлений и не упоминать в вакансиях о приеме на работу желаемый возраст, пол, внешность и тому подобное. Даже тезис о "молодом коллективе" может расцениваться как дискриминационный.

Коды платежа в банковских выписках

Раньше налоговая "не замечала" коды платежей в выписках. Но в конце мая появилось четкое разъяснение от ГНС: код 2924 в счете контрагента означает оплату банковской картой, а значит, подлежит фискализации. Контролирующий орган подтвердил, что код:

2924 — это эквайринг, который требует выдачи чека в момент расчета;

2920 — это банковская операция (IBAN, перевод между счетами), которая не фискализируется.

Но помните, что в некоторых банках система автоматически присваивает код 2924, даже если произошла не оплата наличными, а через реквизит IBAN. Отсутствие фактического эквайринга очень просто доказать, если налоговая обратит внимание на несоответствие.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, июнь 2025 года принесет украинцам много нововведений в финансах. В частности произойдут изменения в пенсионных выплатах, мобильных тарифах, карточных переводах и др.

Также мы писали, что сервис NovaPay установил лимиты на денежные переводы для физических лиц, которые заработали 1 июня 2025 года. Теперь клиенты могут отправлять наложенным платежом не более пяти посылок на общую сумму 30 000 грн/мес.