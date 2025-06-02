Фінансові перспективи — що зміниться для українців у червні 2025

Гривні на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Червень 2025 року готує для українців чимало нововведень у різних сферах — від пенсійних виплат і тарифів на мобільний зв'язок до змін у банківській політиці. Деякі з них торкнуться всіх громадян, інші — окремих категорій.

Новини.LIVE зібрали найважливіші дані про те, що чекає на українців у першому місяці літа.

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Мінімальна зарплата

У 2025 році Кабінет міністрів України вирішив утриматися від зростання мінімальної зарплати. Тож у червні вона залишиться на рівні 8 000 грн.

Водночас в уряді з’явилися кілька законопроєктів щодо підвищення мінімалки, однак цьогоріч навряд чи на це варто очікувати.

За прогнозами Міністерства фінансів, мінімальна зарплата почне поступово зростати з наступного року й у 2028-му перетне позначку у 10 000 грн.

Попередньо підвищення відбуватиметься в декілька етапів:

У 2026 році — до 8 688 грн. У 2027 році — до 9 374 грн. У 2028 році — до 10 059 грн.

Чи будуть такі плани реалізовані в реальних бюджетах наступних років — наразі невідомо.

Прожитковий мінімум

Розміри прожиткового мінімуму для українців у червні не зміняться. Це передбачено Законом про Державний бюджет України на 2025 рік. Суми залишаться на такому рівні:

для дітей до 6 років — 2 563 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3 196 грн;

для працездатних осіб — 3 028 грн;

для осіб, які втратили працездатність — 2 361 грн;

загальний показник прожиткового мінімуму — 2 920 грн.

Для розрахунку посадових окладів суддів, працівників податкової, митної та інших держорганів сума становитиме 2 102 грн, а для визначення зарплат прокурорів окружних прокуратур — 1 600 грн.

Виплати військовим

Грошове забезпечення українських захисників у червні 2025 року залишиться незмінним. Крім основного окладу (мінімальний — трохи більш як 20 000 грн), військовослужбовці отримуватимуть доплати:

30 тис. грн — для тих, хто здійснює бойові (спеціальні) завдання у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ;

50 тис. грн — для військових, які виконують бойові /спеціальні завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами;

100 тис. грн — для військових, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми, каліцтва. Також надбавка передбачена для тих, хто потрапив у полон;

70 тис. грн — за кожні 30 днів перебування на передовій.

Пенсії

У червні 2025 року збільшаться виплати для тих пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років, за умови, що їхня пенсія не перевищує показник у 10 340,35 грн.

Вікова надбавка становитиме:

особам, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку — 300 грн;

особам, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку — 456 грн;

особам, яким виповнилося 80 років і більше — 570 грн.

Тарифи

Тарифи на житлово-комунальні послуги для населення у червні 2025 року залишаться стабільними. Чинний мораторій на підвищення вартості теплопостачання, гарячої води та газу, який уряд запровадив на період воєнного стану, надалі продовжить діяти.

Ціни на природний газ для споживачів, які обслуговуються НАК "Нафтогаз", утримуються на позначці 7,96 грн за кубометр. Інші постачальники пропонують тарифи для населення в межах від 7,79 до 9,99 грн за кубометр.

Тариф на електроенергію для побутових користувачів теж залишатиметься на рівні 4,32 грн за кіловат-годину. Для власників двозонних лічильників нічний тариф (з 23:00 до 07:00) і надалі становитиме 2,16 грн/кВт-год.

Субсидії

У червні органи Пенсійного фонду України визначатимуть право громадян на отримання житлових субсидій на період до 30 квітня 2026 року.

Українцям, які отримували житлову субсидію в попередньому періоді, виплату буде призначено автоматично, на підставі наявної в Пенсійному фонді України інформації

Втім, якщо у субсидіанта змінився склад сім’ї, майновий стан або інші важливі обставини, для нарахування субсидії у червні необхідно подати оновлені документи до Пенсійного фонду протягом 30 днів.

Податки

Податкові ставки у червні 2025 року не зміняться. Фізичні особи та підприємці повинні будуть сплачувати:

ПДФО — 18% (роботодавці за найманих працівників);

військовий збір — 5% (загальна ставка, окрім ФОП на спрощеній системі);

ЄСВ — 22% від доходу (мінімум 1 760 грн);

єдиний податок для ФОП 1 групи — 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб (302,80 грн);

єдиний податок для ФОП 2 групи — 20% від мінімальної зарплати (1 600 грн);

єдиний податок для ФОП 3 групи — 5% від доходу;

військовий збір для ФОП 1 та 2 групи — 10% від МЗП (800 грн);

військовий збір для ФОП 3 групи — 1% від доходу.

Ліміти на перекази

Українські банки з 1 червня 2025 року знизять місячний ліміт на грошові перекази зі 150 до 100 тисяч гривень. Це стосується як карткових переказів, так і платежів за IBAN.

Такі норми будуть діяти майже у всіх банках. Водночас для клієнтів "високого" рівня ризику місячний ліміт залишиться на рівні 50 тисяч гривень.

Мобільний зв'язок

Популярний мобільний оператор "Київстар" попередив абонентів про зміни в послугах з 1 червня. Для нових користувачів закриють один із найпопулярніших тарифів — "Нагода" для Домашнього інтернету. Однак, абоненти, які вже підключили цей тариф, зможуть користуватися ним надалі.

Крім того, для бізнес-абонентів Київстару зміняться умови послуги "Корпоративна VPN мережа". Новим користувачам закриють для підключення деякі пакети, що надаються в межах сервісу, а саме:

GPRS VPN SMALL new;

GPRS VPN 20 new;

GPRS VPN 100 new;

GPRS VPN 1000 new ;

GPRS VPN 5000;

Безлімітний 3G 512K;

Безліміт 3G 1024K.

Знову ж таки, дійсні отримувачі послуг зможуть надалі користуватися усіма пакетами.

Зміни для українців за кордоном

У Польщі з 1 червня запрацюють нові умови, за якими роботодавці працевлаштовуватимуть іноземців. Ці зміни торкнуться й українських громадян.

Так, старости польських повітів самостійно визначатимуть перелік професій, за якими співпраця з іноземними громадянами буде припинена. Це можуть бути будь-які професії, при цьому влада може також вдатися до обмеження кількості виданих іноземцям дозволів. Передбачається, що обмеження торкнуться галузей, у яких кількість шукачів роботи є вищою від наявних вакансій.

Раніше ми писали, що буде з мінімальною зарплатою українців у червні.

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