Финансовые перспективы — что изменится для украинцев в июне 2025 года

Гривны на столе. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов

Июнь 2025 года готовит для украинцев немало нововведений в разных сферах — от пенсионных выплат и тарифов на мобильную связь до изменений в банковской политике. Некоторые из них коснутся всех граждан, другие — отдельных категорий.

Новини.LIVE собрали самые важные данные о том, что ждет украинцев в первом месяце лета.

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Минимальная зарплата

В 2025 году Кабинет министров Украины решил воздержаться от роста минимальной зарплаты. Поэтому в июне она останется на уровне 8 000 грн.

В то же время в правительстве появились несколько законопроектов по повышению минималки, однако в этом году вряд ли этого стоит ожидать.

По прогнозам Министерства финансов, минимальная зарплата начнет постепенно расти со следующего года и в 2028-м пересечет отметку в 10 000 грн.

Предварительно повышение будет происходить в несколько этапов:

В 2026 году — до 8 688 грн. В 2027 году — до 9 374 грн. В 2028 году — до 10 059 грн.

Будут ли такие планы реализованы в реальных бюджетах следующих лет — пока неизвестно.

Прожиточный минимум

Размеры прожиточного минимума для украинцев в июне не изменятся. Это предусмотрено Законом о Государственном бюджете Украины на 2025 год. Суммы останутся на таком уровне:

для детей до 6 лет — 2 563 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 3 196 грн;

для трудоспособных лиц — 3 028 грн;

для лиц, утративших трудоспособность — 2 361 грн;

общий показатель прожиточного минимума — 2 920 грн.

Для расчета должностных окладов судей, работников налоговой, таможенной и других госорганов сумма составит 2 102 грн, а для определения зарплат прокуроров окружных прокуратур — 1 600 грн.

Выплаты военным

Денежное обеспечение украинских защитников в июне 2025 года останется неизменным. Кроме основного оклада (минимальный — чуть больше 20 000 грн), военнослужащие будут получать доплаты:

30 тыс. грн — для тех, кто осуществляет боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ;

50 тыс. грн — для военных, выполняющих боевые / специальные задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;

100 тыс. грн — для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию вследствие полученной контузии, травмы, увечья. Также надбавка предусмотрена для тех, кто попал в плен;

70 тыс. грн — за каждые 30 дней пребывания на передовой.

Пенсии

В июне 2025 года увеличатся выплаты для тех пенсионеров, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет, при условии, что их пенсия не превышает показатель в 10 340,35 грн.

Возрастная надбавка будет составлять:

лицам, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста — 300 грн;

лицам, которым исполнилось 75 лет, до достижения 80-летнего возраста — 456 грн;

лицам, которым исполнилось 80 лет и более — 570 грн.

Тарифы

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения в июне 2025 года останутся стабильными. Действующий мораторий на повышение стоимости теплоснабжения, горячей воды и газа, который правительство ввело на период военного положения, в дальнейшем продолжит действовать.

Цены на природный газ для потребителей, которые обслуживаются НАК "Нафтогаз", удерживаются на отметке 7,96 грн за кубометр. Другие поставщики предлагают тарифы для населения в пределах от 7,79 до 9,99 грн за кубометр.

Тариф на электроэнергию для бытовых пользователей тоже будет оставаться на уровне 4,32 грн за киловатт-час. Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф (с 23:00 до 07:00) и в дальнейшем будет составлять 2,16 грн/кВт-час.

Субсидии

В июне органы Пенсионного фонда Украины будут определять право граждан на получение жилищных субсидий на период до 30 апреля 2026 года.

Украинцам, которые получали жилищную субсидию в предыдущем периоде, выплату будет назначена автоматически, на основании имеющейся в Пенсионном фонде Украины информации

Впрочем, если у субсидианта изменился состав семьи, имущественное положение или другие важные обстоятельства, для начисления субсидии в июне необходимо подать обновленные документы в Пенсионный фонд в течение 30 дней.

Налоги

Налоговые ставки в июне 2025 года не изменятся. Физические лица и предприниматели должны будут платить:

НДФЛ — 18% (работодатели за наемных работников);

военный сбор — 5% (общая ставка, кроме ФЛП на упрощенной системе);

ЕСВ — 22% от дохода (минимум 1 760 грн);

единый налог для ФЛП 1 группы — 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц (302,80 грн);

единый налог для ФЛП 2 группы — 20% от минимальной зарплаты (1 600 грн);

единый налог для ФЛП 3 группы — 5% от дохода;

военный сбор для ФЛП 1 и 2 группы — 10% от МЗП (800 грн);

военный сбор для ФЛП 3 группы — 1% от дохода.

Лимиты на переводы

Украинские банки с 1 июня 2025 года снизят месячный лимит на денежные переводы со 150 до 100 тысяч гривен. Это касается как карточных переводов, так и платежей по IBAN.

Такие нормы будут действовать почти во всех банках. В то же время для клиентов "высокого" уровня риска месячный лимит останется на уровне 50 тысяч гривен.

Мобильная связь

Популярный мобильный оператор "Киевстар" предупредил абонентов об изменениях в услугах с 1 июня. Для новых пользователей закроют один из самых популярных тарифов — "Нагода" для Домашнего интернета. Однако, абоненты, которые уже подключили этот тариф, смогут пользоваться им в дальнейшем.

Кроме того, для бизнес-абонентов Киевстара изменятся условия услуги "Корпоративная VPN сеть". Новым пользователям закроют для подключения некоторые пакеты, предоставляемые в рамках сервиса, а именно:

GPRS VPN SMALL new;

GPRS VPN 20 new;

GPRS VPN 100 new;

GPRS VPN 1000 new;

GPRS VPN 5000;

Безлимитный 3G 512K;

Безлимит 3G 1024K; Безлимит 3G 1024K.

Опять же, действительные получатели услуг смогут в дальнейшем пользоваться всеми пакетами.

Изменения для украинцев за рубежом

В Польше с 1 июня заработают новые условия, по которым работодатели будут трудоустраивать иностранцев. Эти изменения коснутся и украинских граждан.

Так, старосты польских поветов самостоятельно будут определять перечень профессий, по которым сотрудничество с иностранными гражданами будет прекращено. Это могут быть любые профессии, при этом власти могут также прибегнуть к ограничению количества выданных иностранцам разрешений. Предполагается, что ограничения коснутся отраслей, в которых количество соискателей работы выше имеющихся вакансий.

Ранее мы писали, что будет с минимальной зарплатой украинцев в июне.

Также узнавайте, о главных изменениях для украинцев в Польше.