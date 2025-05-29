Мінімальні пенсії в Україні — на які виплати розраховувати в червні 2025

Жінка дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Хоча у 2025 році не переглядали розмір мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, пенсії в українців все ж зросли. Це стало можливим завдяки індексації виплат, яка пройшла в березні.

Про те, як змінився розмір мінімальних пенсій в Україні та на які суми можуть розраховувати громадяни в червні, повідомили в Пенсійному фонді України.

Реклама

Читайте також:

Як змінились мінімальні пенсії у 2025 році

З 1 березня 2025 року відбулися зміни у доплатах до мінімальних пенсій для громадян, які отримують виплати відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Розмір таких доплат було переглянуто та підвищено згідно з постановою Кабміну №209, що передбачає індексацію пенсій і страхових виплат, а також додаткові заходи для підвищення соціального захисту найуразливіших категорій населення. Зміни стосуються таких категорій пенсіонерів:

від 65 років із повним страховим стажем (30 років — для жінок, 35 — для чоловіків) і які не працюють, тепер отримуватимуть 3 758 грн замість 3 370 грн. Підвищення — на 388 грн;

до 70 років із повним стажем, а також пенсіонери з інвалідністю I групи (незалежно від віку та стажу) — 3 323 грн замість 2 980 грн (+343 грн).

від 70 до 80 років зі стажем 20 років для жінок і 25 — для чоловіків, тепер отримуватимуть 3 613 грн замість 3 240 грн (+373 грн).

80+ років із повним страховим стажем — так само як 65-річні — отримуватимуть 3 758 грн замість 3 370 грн (+388 грн).

непрацюючі, які мають мінімальну пенсію, тепер отримуватимуть 3 038 грн (раніше було 2 725 грн), а ті, що працюють — 2 361 грн.

Розміри мінімальних виплат визначаються з урахуванням кількох чинників — віку, наявного страхового стажу, а також факту працевлаштування пенсіонера. Усе це впливає на суму доплати.

Скільки доплачують за вік у 2025 році

Крім того, продовжено нарахування щомісячних компенсаційних виплат для пенсіонерів старше 70 років:

До 300 грн — для пенсіонерів віком 70–75 років. До 456 грн — для громадян від 75 до 80 років. До 570 грн — для людей віком понад 80 років.

Однак, для отримання цих надбавок є одна важлива умова — пенсія людини не повинна перевищувати 10 340,35 грн.

Раніше ми писали, що у 2025 році частина пенсіонерів зможе розраховувати на щомісячну доплату від держави, яка сягатиме майже 600 гривень. Такі виплати передбачені для окремих категорій громадян, які мають право на додаткову фінансову підтримку у вигляді надбавок і доплат.

Також ми розповідали, що громадяни, які вже вийшли на заслужений відпочинок, можуть скористатися державними пільгами. Деякі з них надаються лише за наявності пенсійного посвідчення. Однак паперове посвідчення не завжди працює при підтвердженні прав на пільги.