Минимальные пенсии в Украине — на какие выплаты рассчитывать в июне 2025

Женщина достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Хотя в 2025 году не пересматривали размер минимальной зарплаты и прожиточного минимума, пенсии у украинцев все же выросли. Это стало возможным благодаря индексации выплат, которая прошла в марте.

О том, как изменился размер минимальных пенсий в Украине и на какие суммы могут рассчитывать граждане в июне, сообщили в Пенсионном фонде Украины.

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Как изменились минимальные пенсии в 2025 году

С 1 марта 2025 года произошли изменения в доплатах к минимальным пенсиям для граждан, получающих выплаты в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Размер таких доплат был пересмотрен и повышен согласно постановлению Кабмина №209, предусматривающему индексацию пенсий и страховых выплат, а также дополнительные меры для повышения социальной защиты наиболее уязвимых категорий населения. Изменения касаются таких категорий пенсионеров:

от 65 лет с полным страховым стажем (30 лет — для женщин, 35 — для мужчин) и которые не работают, теперь будут получать 3 758 грн вместо 3 370 грн. Повышение — на 388 грн;

до 70 лет с полным стажем, а также пенсионеры с инвалидностью I группы (независимо от возраста и стажа) — 3 323 грн вместо 2 980 грн (+343 грн).

от 70 до 80 лет со стажем 20 лет для женщин и 25 — для мужчин, теперь будут получать 3 613 грн вместо 3 240 грн (+373 грн).

80+ лет с полным страховым стажем — так же как 65-летние — будут получать 3 758 грн вместо 3 370 грн (+388 грн).

неработающие, которые имеют минимальную пенсию, теперь будут получать 3 038 грн (ранее было 2 725 грн), а работающие — 2 361 грн.

Размеры минимальных выплат определяются с учетом нескольких факторов — возраста, имеющегося страхового стажа, а также факта трудоустройства пенсионера. Все это влияет на сумму доплаты.

Сколько доплачивают за возраст в 2025 году

Кроме того, продлено начисление ежемесячных компенсационных выплат для пенсионеров старше 70 лет:

До 300 грн — для пенсионеров в возрасте 70-75 лет. До 456 грн — для граждан от 75 до 80 лет. До 570 грн — для людей старше 80 лет.

Однако, для получения этих надбавок есть одно важное условие — пенсия человека не должна превышать 10 340,35 грн.

Ранее мы писали, что в 2025 году часть пенсионеров сможет рассчитывать на ежемесячную доплату от государства, которая будет достигать почти 600 гривен. Такие выплаты предусмотрены для отдельных категорий граждан, которые имеют право на дополнительную финансовую поддержку в виде надбавок и доплат.

Также мы рассказывали, что граждане, которые уже вышли на заслуженный отдых, могут воспользоваться государственными льготами. Некоторые из них предоставляются только при наличии пенсионного удостоверения. Однако бумажное удостоверение не всегда работает при подтверждении прав на льготы.