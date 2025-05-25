Індексація позбавила надбавок — хто з пенсіонерів більше не отримає грошей за вік

Пенсіонерка на візиті у держслужбовця. Фото: УНІАН

Після індексації пенсій частина українських пенсіонерів несподівано втратили право на щомісячні доплати за вік. Причина — у встановленому обмеженні на суму пенсії, при перевищенні якої доплати вже не передбачені.

Про те, чому індексація пенсій позбавила вікових надбавок деяких громадян похилого віку, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Хто має право на вікові надбавки

В Україні пенсіонерам призначають додаткові виплати, коли вони досягають певного віку:

від 70 до 74 років — до 300 грн;

від 75 до 79 років — до 456 грн;

від 80 років — до 570 грн.

Доплата починає нараховуватись з місяця, коли пенсіонеру виповнюється відповідний вік. Якщо день народження — посеред місяця, тоді виплата за цей місяць буде частковою. Повну суму доплати нарахують вже з наступного місяця.

Кому вікові надбавки стали недоступними через індексацію

Попри те, що надбавки передбачені законом, існує ліміт, якщо пенсія перевищує 10 340,35 грн, доплату за вік не нараховують. Тобто після індексації пенсія могла трохи "перескочити" цю межу, а тому пенсіонер втратив право на доплату.

Є й інші випадки. Наприклад, якщо після перерахунку пенсія становить 10 300 грн, то надбавка буде лише 40 грн — рівно стільки, щоб не перевищити встановлений максимум.

Пенсіонери не отримують нову доплату повністю при досягненні 75 чи 80 років. Їм просто додають різницю між попереднім і новим розміром:

у 75 років надбавка зростає з 300 до 456 грн — додають 156 грн;

у 80 років — з 456 до 570 грн, тобто плюс 114 грн.

Ліміт у 10 340,35 грн розрахований ще за показниками 2020 року. Попри інфляцію і зростання цін, його досі не переглянули. Через це з кожним підвищенням пенсії все більше людей втрачають право на доплати за вік.

Підвищення пенсій — це добре, але через застарілий ліміт частина пенсіонерів не відчуває покращення повною мірою. Вони втрачають вікові надбавки, які мали б стати додатковою підтримкою для людей похилого віку.

Раніше ми писали, що Верховна Рада схвалила у другому читанні закон, який передбачає мінімальні пенсії для осіб, що вчинили злочини проти національної безпеки. Тобто їх виплати не перевищуватимуть прожитковий мінімум.

Також ми розповідали, що хоча українські пенсіонери мають право на безплатний проїзд у транспорті, скористатися ним можливо лише за наявності пенсійного посвідчення. За відсутності документа доведеться сплачувати повну вартість проїзду, або навіть штраф.