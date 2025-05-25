Индексация лишила надбавок — кто из пенсионеров больше не получит денег за возраст

Пенсионерка на визите у госслужащего. Фото: УНИАН

После индексации пенсий часть украинских пенсионеров неожиданно потеряли право на ежемесячные доплаты за возраст. Причина — в установленном ограничении на сумму пенсии, при превышении которой доплаты уже не предусмотрены.

О том, почему индексация пенсий лишила возрастных надбавок некоторых пожилых граждан, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Кто имеет право на возрастные надбавки

В Украине пенсионерам назначают дополнительные выплаты, когда они достигают определенного возраста:

от 70 до 74 лет — до 300 грн;

от 75 до 79 лет — до 456 грн;

от 80 лет — до 570 грн.

Доплата начинает начисляться с месяца, когда пенсионеру исполняется соответствующий возраст. Если день рождения — посреди месяца, тогда выплата за этот месяц будет частичной. Полную сумму доплаты начислят уже со следующего месяца.

Кому возрастные надбавки стали недоступными из-за индексации

Несмотря на то, что надбавки предусмотрены законом, существует лимит, если пенсия превышает 10 340,35 грн, доплату за возраст не начисляют. То есть после индексации пенсия могла немного "перескочить" эту границу, а потому пенсионер потерял право на доплату.

Есть и другие случаи. Например, если после перерасчета пенсия составляет 10 300 грн, то надбавка будет только 40 грн — ровно столько, чтобы не превысить установленный максимум.

Пенсионеры не получают новую доплату полностью при достижении 75 или 80 лет. Им просто добавляют разницу между предыдущим и новым размером:

в 75 лет надбавка растет с 300 до 456 грн — добавляют 156 грн;

в 80 лет — с 456 до 570 грн, то есть плюс 114 грн.

Лимит в 10 340,35 грн рассчитан еще по показателям 2020 года. Несмотря на инфляцию и рост цен, его до сих пор не пересмотрели. Из-за этого с каждым повышением пенсии все больше людей теряют право на доплаты за возраст.

Повышение пенсий — это хорошо, но из-за устаревшего лимита часть пенсионеров не чувствует улучшения в полной мере. Они теряют возрастные надбавки, которые должны были бы стать дополнительной поддержкой для пожилых людей.

Ранее мы писали, что Верховная Рада приняла во втором чтении закон, который предусматривает минимальные пенсии для лиц, совершивших преступления против национальной безопасности. То есть их выплаты не будут превышать прожиточный минимум.

Также мы рассказывали, что хотя украинские пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в транспорте, воспользоваться им можно только при наличии пенсионного удостоверения. При отсутствии документа придется платить полную стоимость проезда, или даже штраф.