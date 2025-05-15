Рада обмежила пенсії деяким українцям — хто отримуватиме мінімальні виплати

Жінка рахує гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Верховна Рада України підтримала у другому читанні законопроєкт щодо особливостей виплати пенсій громадянам, які вчинили злочини проти нацбезпеки. Після набрання чинності документом ці категорії осіб отримуватимуть мінімальні виплати.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Як йдеться у пояснювальній записці, метою документа є врегулювання питань, пов’язаних із виплатою пенсій особам, яких засуджено до обмеження чи позбавлення волі за вчинення умисних кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку.

Кому та на скільки зменшать пенсії

Законопроєкт передбачає обмеження пенсійних виплат до розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2 361 грн) громадянам, які вчинили злочини проти:

основ національної безпеки (ст. 109, 110, 110², 111, частини 3-8 статті 111¹, 111², 113, 114, 114¹ Кримінального кодексу) — повалення влади, сепаратизм, його фінансування, державна зрада, колабораціонізм, пособництво державі-агресору, замах на державних діячів, диверсія, шпигунство, перешкоджання ЗСУ;

громадської безпеки (ст. 258, 258², 258³, 258⁵, 260 Кримінального кодексу) — тероризм (зокрема заклики до нього чи фінансування), створення терористичної організації, створення незаконних воєнізованих формувань;

миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку (ст. 437, 438, 441, 442, 442¹, 447 Кримінального кодексу) — агресивна війна, воєнні злочини, екоцид, геноцид, злочини проти людяності, найманство тощо.

Закон набере чинності через три місяці після підписання президентом та опублікування в офіційних джерелах.

Раніше ми писали, що деяким українським громадянам, які знайшли прихисток від війни за кордоном, можуть перестати нараховувати пенсії.

Також дізнавайтеся, чому багатьом пенсіонерам неправильно провели індексацію пенсій та чи можуть вони вимагати перерахунок.