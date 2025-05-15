Рада ограничила пенсии некоторым украинцам — кто будет получать минимальные выплаты

Рада ограничила пенсии некоторым украинцам — кого касается
Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект об особенностях выплаты пенсий гражданам, совершившим преступления против нацбезопасности. После вступления в силу документа эти категории лиц будут получать минимальные выплаты.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Законопроект под №10355 поддержали 244 парламентария.
Как говорится в пояснительной записке, целью документа является урегулирование вопросов, связанных с выплатой пенсий лицам, которые осуждены к ограничению или лишению свободы за совершение умышленных уголовных преступлений против основ национальной безопасности, общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка.
Кому и на сколько уменьшат пенсии
Законопроект предусматривает ограничение пенсионных выплат до размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (2 361 грн) гражданам, совершившим преступления против:
- основ национальной безопасности (ст. 109, 110, 110², 111, части 3-8 статьи 111¹, 111², 113, 114, 114¹ Уголовного кодекса) — свержение власти, сепаратизм, его финансирование, государственная измена, коллаборационизм, пособничество государству-агрессору, покушение на государственных деятелей, диверсия, шпионаж, препятствование ВСУ;
- общественной безопасности (ст. 258, 258², 258³, 258⁵, 260 Уголовного кодекса) — терроризм (в частности призывы к нему или финансирование), создание террористической организации, создание незаконных военизированных формирований;
- мира, безопасности человечества, международного правопорядка (ст. 437, 438, 441, 442, 442¹, 447 Уголовного кодекса) — агрессивная война, военные преступления, экоцид, геноцид, преступления против человечности, наемничество и тому подобное.
Закон вступит в силу через три месяца после подписания президентом и опубликования в официальных источниках.
Ранее мы писали, что некоторым украинским гражданам, которые нашли убежище от войны за рубежом, могут перестать начислять пенсии.
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