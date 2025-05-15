Рада ограничила пенсии некоторым украинцам — кто будет получать минимальные выплаты

Женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект об особенностях выплаты пенсий гражданам, совершившим преступления против нацбезопасности. После вступления в силу документа эти категории лиц будут получать минимальные выплаты.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Как говорится в пояснительной записке, целью документа является урегулирование вопросов, связанных с выплатой пенсий лицам, которые осуждены к ограничению или лишению свободы за совершение умышленных уголовных преступлений против основ национальной безопасности, общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка.

Кому и на сколько уменьшат пенсии

Законопроект предусматривает ограничение пенсионных выплат до размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (2 361 грн) гражданам, совершившим преступления против:

основ национальной безопасности (ст. 109, 110, 110², 111, части 3-8 статьи 111¹, 111², 113, 114, 114¹ Уголовного кодекса) — свержение власти, сепаратизм, его финансирование, государственная измена, коллаборационизм, пособничество государству-агрессору, покушение на государственных деятелей, диверсия, шпионаж, препятствование ВСУ;

общественной безопасности (ст. 258, 258², 258³, 258⁵, 260 Уголовного кодекса) — терроризм (в частности призывы к нему или финансирование), создание террористической организации, создание незаконных военизированных формирований;

мира, безопасности человечества, международного правопорядка (ст. 437, 438, 441, 442, 442¹, 447 Уголовного кодекса) — агрессивная война, военные преступления, экоцид, геноцид, преступления против человечности, наемничество и тому подобное.

Закон вступит в силу через три месяца после подписания президентом и опубликования в официальных источниках.

Ранее мы писали, что некоторым украинским гражданам, которые нашли убежище от войны за рубежом, могут перестать начислять пенсии.

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