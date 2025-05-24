В пільгах можуть відмовити — чому паперове пенсійне не завжди приймають

Жінка показує пенсійне посвідчення. Фото: УНІАН

Українці, які вийшли на пенсію, мають право користуватись пільгами від держави. Деякі знижки можна отримати лише пред'явивши пенсійне посвідчення. Однак, як з'ясувалось, паперовий документ працює не завжди.

Про те, чому деякі пенсіонери не зможуть скористатись пільгами через своє посвідчення, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Коли паперове посвідчення вважається недійсним

В Україні частина пенсіонерів може зіткнутися з проблемою — паперові пенсійні посвідчення можуть більше не діяти. Це стосується тих, хто вже оформив електронний формат документа.

Згідно з правилами, якщо людина отримала електронну версію, саме її й потрібно показувати для отримання пільг або послуг. Паперове посвідчення у такому випадку вважається недійсним, адже в системі Пенсійного фонду воно має статус "замінено".

Отже, якщо пенсіонер уже має електронне посвідчення, але продовжує користуватися старим паперовим — можуть виникнути проблеми з підтвердженням статусу та доступом до пільг. Важливо користуватися саме останнім виданим документом.

Що таке електронне посвідчення пенсіонера та як його отримати

Електронне пенсійне посвідчення зручно тим, що його не можна загубити — воно завжди доступне через спеціальний мобільний застосунок. Отримати його можна через портал електронних сервісів Пенсійного фонду.

Цей формат документа особливо зручний для тих, хто живе за кордоном або не може особисто прийти до сервісного центру. Виготовлення електронного посвідчення зазвичай займає від трьох до десяти днів після подання заявки.

Раніше ми писали, що у зв’язку з воєнними діями проти Росії, чимало українських пенсіонерів нині перебувають на тимчасово окупованих територіях. Попри це, вони мають можливість і надалі отримувати пенсійні виплати — за умови проходження ідентифікації, зокрема в форматі відеозв’язку або особисто, через Пенсійний фонд України.

Також ми розповідали, що для громадян, які працювали за кордоном, спростили доступ до української пенсії. Згідно з новими урядовими рішеннями, трудові періоди, відпрацьовані за межами держави, тепер можуть бути включені до загального страхового стажу.