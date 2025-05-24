В льготах могут отказать — почему бумажное пенсионное не всегда принимают

Женщина показывает пенсионное удостоверение. Фото: УНИАН

Украинцы, которые вышли на пенсию, имеют право пользоваться льготами от государства. Некоторые скидки можно получить только предъявив пенсионное удостоверение. Однако, как выяснилось, бумажный документ работает не всегда.

О том, почему некоторые пенсионеры не смогут воспользоваться льготами через свое удостоверение, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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Когда бумажное удостоверение считается недействительным

В Украине часть пенсионеров может столкнуться с проблемой — бумажные пенсионные удостоверения могут больше не действовать. Это касается тех, кто уже оформил электронный формат документа.

Согласно правилам, если человек получил электронную версию, именно ее и нужно показывать для получения льгот или услуг. Бумажное удостоверение в таком случае считается недействительным, ведь в системе Пенсионного фонда оно имеет статус "заменено".

Итак, если пенсионер уже имеет электронное удостоверение, но продолжает пользоваться старым бумажным — могут возникнуть проблемы с подтверждением статуса и доступом к льготам. Важно пользоваться именно последним выданным документом.

Что такое электронное удостоверение пенсионера и как его получить

Электронное пенсионное удостоверение удобно тем, что его нельзя потерять — оно всегда доступно через специальное мобильное приложение. Получить его можно через портал электронных сервисов Пенсионного фонда.

Этот формат документа особенно удобен для тех, кто живет за границей или не может лично прийти в сервисный центр. Изготовление электронного удостоверения обычно занимает от трех до десяти дней после подачи заявки.

Ранее мы писали, что в связи с военными действиями против России, многие украинские пенсионеры сейчас находятся на временно оккупированных территориях. Несмотря на это, они имеют возможность и в дальнейшем получать пенсионные выплаты — при условии прохождения идентификации, в частности в формате видеосвязи или лично, через Пенсионный фонд Украины.

Также мы рассказывали, что для граждан, которые работали за рубежом, упростили доступ к украинской пенсии. Согласно новым правительственным решениям, трудовые периоды, отработанные за пределами государства, теперь могут быть включены в общий страховой стаж.