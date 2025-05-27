Незалежно від віку пенсіонера — кому щомісяця доплачують майже 600 грн у 2025

Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

Визначені категорії громадян мають право на різноманітні надбавки та доплати від держави. У 2025 році деякі пенсіонери можуть щомісяця додатково отримувати майже 600 гривень.

Про те, хто має право на доплату у 2025 році та від чого залежить її розмір, зазначається у 22 пункті 12 статті закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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Хто має право на надбавку у 2025 році

Держава продовжує підтримувати учасників бойових дій, які вийшли на пенсію. Для них передбачено низку надбавок та соціальних гарантій, про які варто знати.

У 2025 році УБД мають право на щомісячну надбавку до пенсії. Вона становить 25% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наразі цей мінімум дорівнює 2 361 грн, тож щомісячна доплата складатиме 590,25 грн.

Крім цього, закон "Про покращення матеріального стану учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни" також передбачає ще одну грошову допомогу — 40 гривень. Хоча сума символічна, вона теж виплачується щомісячно.

При цьому, з урахуванням усіх надбавок, пенсія учасника бойових дій не може бути меншою за 5 528 грн. Це закріплено постановою Кабміну "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій".

Які ще доплати мають пенсіонери

Пенсіонери, які досягли певного віку, отримують додаткові доплати:

від 70 до 74 років — до 300 грн;

від 75 до 79 років — до 456 грн;

після 80 років — до 570 грн.

Доплату призначають з місяця, коли людині виповнюється відповідний вік. Якщо день народження припадає на середину місяця — сума виплачується пропорційно, а повна надбавка нараховується вже з наступного місяця.

Якщо загальний розмір пенсії перевищує 10 340,35 грн, вікові доплати не нараховуються. Цей поріг не змінювався з 2020 року, через що дедалі більше українців втрачають право на такі надбавки після індексації пенсій.

Раніше ми писали, що через війну частина українських пенсіонерів залишається на окупованих територіях. Однак вони можуть отримувати пенсію після проходження ідентифікації — особисто або онлайн через Пенсійний фонд.

Також ми розповідали, що пенсіонери, які мають електронне посвідчення, більше не зможуть користуватися паперовим. Воно втрачає чинність після оформлення цифрової версії.