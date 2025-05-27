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УБД на пенсии — какую доплату гарантирует государство в 2025 году

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Дата публикации 27 мая 2025 05:45
Независимо от возраста пенсионера — кому ежемесячно доплачивают почти 600 грн в 2025
Человек держит деньги. Фото: УНИАН

Определенные категории граждан имеют право на различные надбавки и доплаты от государства. В 2025 году некоторые пенсионеры могут ежемесячно дополнительно получать почти 600 гривен.

О том, кто имеет право на доплату в 2025 году и от чего зависит ее размер, отмечается в 22 пункте 12 статьи закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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Кто имеет право на надбавку в 2025 году

Государство продолжает поддерживать участников боевых действий, которые вышли на пенсию. Для них предусмотрен ряд надбавок и социальных гарантий, о которых стоит знать.

В 2025 году УБД имеют право на ежемесячную надбавку к пенсии. Она составляет 25% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас этот минимум равен 2 361 грн, поэтому ежемесячная доплата будет составлять 590,25 грн.

Кроме этого, закон "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны" также предусматривает еще одну денежную помощь — 40 гривен. Хотя сумма символическая, она тоже выплачивается ежемесячно.

При этом, с учетом всех надбавок, пенсия участника боевых действий не может быть меньше 5 528 грн. Это закреплено постановлением Кабмина "Об установлении ежемесячной государственной адресной помощи к пенсии лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий".

Какие еще доплаты имеют пенсионеры

Пенсионеры, достигшие определенного возраста, получают дополнительные доплаты:

  • от 70 до 74 лет — до 300 грн;
  • от 75 до 79 лет — до 456 грн;
  • после 80 лет — до 570 грн.

Доплату назначают с месяца, когда человеку исполняется соответствующий возраст. Если день рождения приходится на середину месяца — сумма выплачивается пропорционально, а полная надбавка начисляется уже со следующего месяца.

Если общий размер пенсии превышает 10 340,35 грн, возрастные доплаты не начисляются. Этот порог не менялся с 2020 года, из-за чего все больше украинцев теряют право на такие надбавки после индексации пенсий.

Ранее мы писали, что из-за войны часть украинских пенсионеров остается на оккупированных территориях. Однако они могут получать пенсию после прохождения идентификации — лично или онлайн через Пенсионный фонд.

Также мы рассказывали, что пенсионеры, которые имеют электронное удостоверение, больше не смогут пользоваться бумажным. Оно теряет силу после оформления цифровой версии.

выплаты пенсии деньги УБД надбавки
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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