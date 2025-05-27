Независимо от возраста пенсионера — кому ежемесячно доплачивают почти 600 грн в 2025

Человек держит деньги. Фото: УНИАН

Определенные категории граждан имеют право на различные надбавки и доплаты от государства. В 2025 году некоторые пенсионеры могут ежемесячно дополнительно получать почти 600 гривен.

О том, кто имеет право на доплату в 2025 году и от чего зависит ее размер, отмечается в 22 пункте 12 статьи закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Реклама

Читайте также:

Кто имеет право на надбавку в 2025 году

Государство продолжает поддерживать участников боевых действий, которые вышли на пенсию. Для них предусмотрен ряд надбавок и социальных гарантий, о которых стоит знать.

В 2025 году УБД имеют право на ежемесячную надбавку к пенсии. Она составляет 25% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас этот минимум равен 2 361 грн, поэтому ежемесячная доплата будет составлять 590,25 грн.

Кроме этого, закон "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны" также предусматривает еще одну денежную помощь — 40 гривен. Хотя сумма символическая, она тоже выплачивается ежемесячно.

При этом, с учетом всех надбавок, пенсия участника боевых действий не может быть меньше 5 528 грн. Это закреплено постановлением Кабмина "Об установлении ежемесячной государственной адресной помощи к пенсии лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий".

Какие еще доплаты имеют пенсионеры

Пенсионеры, достигшие определенного возраста, получают дополнительные доплаты:

от 70 до 74 лет — до 300 грн;

от 75 до 79 лет — до 456 грн;

после 80 лет — до 570 грн.

Доплату назначают с месяца, когда человеку исполняется соответствующий возраст. Если день рождения приходится на середину месяца — сумма выплачивается пропорционально, а полная надбавка начисляется уже со следующего месяца.

Если общий размер пенсии превышает 10 340,35 грн, возрастные доплаты не начисляются. Этот порог не менялся с 2020 года, из-за чего все больше украинцев теряют право на такие надбавки после индексации пенсий.

Ранее мы писали, что из-за войны часть украинских пенсионеров остается на оккупированных территориях. Однако они могут получать пенсию после прохождения идентификации — лично или онлайн через Пенсионный фонд.

Также мы рассказывали, что пенсионеры, которые имеют электронное удостоверение, больше не смогут пользоваться бумажным. Оно теряет силу после оформления цифровой версии.