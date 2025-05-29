Мінімалка в Україні — скільки “чистими” отримають українці в червні

Жінка дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Мінімальна зарплата є не лише важливим соціальним стандартом, а й індикатором економічної ситуації в країні. Її рівень впливає на доходи мільйонів працівників, формування бюджету та загальну купівельну спроможність громадян.

Про те, яку мінімалку отримуватимуть українці у червні та коли цей показник можуть підвищити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Що таке мінімалка та який її розмір у 2025 році

Мінімальна зарплата — це встановлений державою найнижчий рівень оплати праці, який гарантується незалежно від типу підприємства чи форми власності. Цей показник визначається відповідно до положень статей 9 і 10 Закону України "Про оплату праці".

Законодавчо передбачено, що її розмір не може бути меншим за прожитковий мінімум для осіб працездатного віку. Упродовж 2024 року цей показник переглядали двічі, і наразі він становить 8 000 грн.

Однак на руки українці отримують дещо менше, із зарплати працівника утримуються податки:

18% — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

5% — військовий збір.

Загалом з мінімалки у 8 000 грн до бюджету відраховується 1 840 грн, а "чистими" працівник отримує приблизно 6 160 грн.

Чи планується перегляд мінімальної зарплати в Україні

За останні 10 років мінімальна зарплата в країні зросла у понад 6 разів. Поступове підвищення цього показника має на меті підтримати купівельну спроможність громадян, а також забезпечити стабільні надходження до бюджету шляхом збільшення податкових платежів.

Попри це, у 2025 році уряд вирішив утриматися від зростання мінімальної зарплати — вона залишиться на рівні 8 000 грн. Хоча у Верховній Раді вже з початку року з’явилися кілька законопроєктів щодо її підвищення, шансів на їхнє прийняття наразі небагато.

За прогнозами Міністерства фінансів, суттєве зростання мінімальної зарплати — до 10 000 грн, можливе лише у 2028 році. Попередньо плановий ріст виглядає так:

2026 рік — 8 688 грн;

2027 рік — 9 374 грн;

2028 рік — 10 059 грн.

Такі цифри свідчать про поступове зростання, але чи будуть вони реалізовані в реальних бюджетах наступних років — наразі невідомо.

Раніше ми писали, що за словами міністерки економіки Юлії Свириденко, в Україні досі зберігається значний гендерний розрив у рівні оплати праці. Жінки отримують на понад 18% менше, ніж чоловіки.

Також ми розповідали, що усе більше громадян України розглядають Болгарію як привабливу країну для тимчасового або постійного проживання. І це не випадково — держава вирізняється м’яким кліматом, гостинним населенням із близькою українцям культурою та зрозумілою мовою. До того ж Болгарія є частиною Європейського Союзу, що додає їй бонусів в очах потенційних переселенців.