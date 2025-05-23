Яка зарплата в Україні — виплати варіюються залежно від гендеру

Як відрізняється зарплата залежно від гендеру — дані Мінекономіки
Міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, що в Україні різні зарплати у чоловіків та жінок. За її словами, розрив в оплаті понад 18%.
Про це Юлія Свириденко розповіла під час презентації дослідження "Індекс майбутнього: професійні очікування та розвиток підлітків в Україні", передає кореспондент Новини.LIVE.
Як в Україні відрізняються зарплати у чоловіків та жінок
Свириденко розповіла, що в Україні розрив в оплаті праці чоловіків і жінок — більше ніж 18%. Вона наголосила на важливості подолання гендерного розриву та стереотипів у різних професіях.
Міністерка також заявила, що новий глобальний тренд — вибір робітничих професій "замість десяти фрілансів".
"Ось цей розрив між тим, яку професію хочуть обрати підлітки, і реальністю ринку праці — те, над чим ми маємо попрацювати... Популяризація професій, пов'язаних із відновленням, — це задача, яку ми перед собою ставимо", — сказала Юлія Свириденко.
Нагадаємо, раніше ми писали, хто з українців може почати отримувати більші зарплати. У травні 2025 року запрацювали нові умови оплати праці для співробітників Державної служби зайнятості.
Також ми писали, де можуть працювати неповнолітні і які зарплати отримувати.
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