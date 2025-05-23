Яка зарплата в Україні — виплати варіюються залежно від гендеру

Міністерка економіки України Юлія Свириденко. Фото: Новини.LIVE

Міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, що в Україні різні зарплати у чоловіків та жінок. За її словами, розрив в оплаті понад 18%.

Про це Юлія Свириденко розповіла під час презентації дослідження "Індекс майбутнього: професійні очікування та розвиток підлітків в Україні", передає кореспондент Новини.LIVE.

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Свириденко розповіла, що в Україні розрив в оплаті праці чоловіків і жінок — більше ніж 18%. Вона наголосила на важливості подолання гендерного розриву та стереотипів у різних професіях.

Міністерка також заявила, що новий глобальний тренд — вибір робітничих професій "замість десяти фрілансів".

"Ось цей розрив між тим, яку професію хочуть обрати підлітки, і реальністю ринку праці — те, над чим ми маємо попрацювати... Популяризація професій, пов'язаних із відновленням, — це задача, яку ми перед собою ставимо", — сказала Юлія Свириденко.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто з українців може почати отримувати більші зарплати. У травні 2025 року запрацювали нові умови оплати праці для співробітників Державної служби зайнятості.

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