Какая зарплата в Украине — выплаты варьируются в зависимости от гендера

Министр экономики Украины Юлия Свириденко. Фото: Новини.LIVE

Министр экономики Юлия Свириденко рассказала, что в Украине разные зарплаты у мужчин и женщин. По ее словам, разрыв в оплате более 18%.

Об этом Юлия Свириденко рассказала во время презентации исследования "Индекс будущего: профессиональные ожидания и развитие подростков в Украине", передает корреспондент Новини.LIVE.

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Свириденко рассказала, что в Украине разрыв в оплате труда мужчин и женщин — более 18%. Она подчеркнула важность преодоления гендерного разрыва и стереотипов в различных профессиях.

Министр также заявила, что новый глобальный тренд — выбор рабочих профессий "вместо десяти фрилансов".

"Вот этот разрыв между тем, какую профессию хотят выбрать подростки, и реальностью рынка труда — то, над чем мы должны поработать... Популяризация профессий, связанных с восстановлением, — это задача, которую мы перед собой ставим", — сказала Юлия Свириденко.

Напомним, ранее мы писали, кто из украинцев может начать получать большие зарплаты. В мае 2025 года заработали новые условия оплаты труда для сотрудников Государственной службы занятости.

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