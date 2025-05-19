Працевлаштування неповнолітніх — що дозволено та якою має бути зарплата

Дівчина-підліток на роботі в офісі. Фото: Freepik

Українці можуть працювати з 16 років, як те передбачає Кодекс законів про працю. Водночас, якщо є згода батьків, дозволяється працевлаштування з 15 років. Крім того, допускається оформлення 14-річних учнів для виконання легкої роботи, що не шкодить здоров’ю і не заважає навчанню. Однак при цьому важливо врахувати вимоги щодо умов і тривалості їхньої праці, приймання на роботу, виплати заробітної плати, спеціальних гарантій тощо.

Хто та на яких умовах може взяти на роботу неповнолітнього, пояснили в Державній службі України з питань праці.

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Неповнолітні особи (від 14 до 18 років) у трудових правовідносинах мають ті самі права, що й повнолітні. Водночас вони користуються низкою пільг щодо охорони праці, тривалості робочого часу, відпусток тощо.

Скільки можуть працювати неповнолітні в Україні

Особи віком від 14 до 18 років можуть працювати лише скорочений робочий час:

16–18 років — до 36 годин на тиждень;

15–16 років — до 24 годин на тиждень;

учні 14–15 років (під час канікул) — до 24 годин на тиждень.

Якщо неповнолітні учні працюють не лише під час канікул, а й протягом навчального року, то ці норми скорочуються удвічі:

16–18 років — до 18 годин на тиждень;

15–16 років — до 12 годин на тиждень;

14–15 років — до 12 годин на тиждень.

До яких робіт заборонено залучати неповнолітніх

Підлітки не можуть працювати:

у небезпечних і шкідливих умовах;

під землею;

на теплових і атомних електростанціях;

на нафто- і газовидобувних підприємствах;

на інших роботах із Переліку важких робіт і робіт зі шкідливими й небезпечними умовами праці.

Крім того, їх заборонено залучати до нічних (з 22:00 до 6:00), понаднормових робіт і робіт у вихідні дні.

Працівники до 18 років також не можуть переміщувати та підіймати вантажі вагою більше граничних норм. При короткочасній роботі обмеження такі:

14 років: юнаки — 5 кг, дівчата — 2,5 кг;

15 років: юнаки — 12 кг, дівчата — 6 кг;

16 років: юнаки — 14 кг, дівчата — 7 кг;

17 років: юнаки — 16 кг, дівчата — 8 кг.

Норми при довготривалій роботі:

14 років: не дозволяється;

15 років: юнаки — 8,4 кг, дівчата — 4,2 кг;

16 років: юнаки — 11,2 кг, дівчата — 5,6 кг;

17 років: юнаки — 12,6 кг, дівчата — 6,3 кг.

При цьому вантажна робота може тривати не більше однієї третини робочого часу.

Як оформити неповнолітнього працівника

При працевлаштуванні особи, якій не виповнилося 18 років, важливо дотримуватися таких правил:

Обов'язкова перевірка документів. Неповнолітній має надати паспорт або свідоцтво про народження, трудову книжку (за наявності), а також згоду одного з батьків (якщо працівнику 14-15 років). Інформування про умови праці. Підлітка треба ознайомити з графіком роботи, вимогами та повідомити про обов'язкове проходження медогляду. Підписання угоди. Договір з неповнолітнім укладається виключно в письмовій формі після проходження ним медогляду. Наказ про прийняття на роботу. Він може бути складений або у довільній формі, або за типовою формою №П-1. Внесення відомостей про неповнолітню особу. Факт працевлаштування обов'язково зафіксувати у Журналі обліку працівників, які не досягли 18-річного віку, із зазначанням дати народження. Подання даних до податкової. Державну податкову службу України обов'язково повідомляти за затвердженою формою у паперовому чи електронному вигляді про працевлаштування неповнолітніх.

Якою має бути зарплата неповнолітнього

Неповнолітні, хоча й працюють менше, мають отримувати зарплату того ж розміру, що і дорослі при повній тривалості робочого часу.

За відрядної форми оплати також враховуються розцінки для дорослих працівників — з доплатою за різницю між тривалістю роботи.

Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, які працюють у вільний від навчання час, відбувається пропорційно відпрацьованому часу або від виробітку. На власний розсуд підприємства також можуть встановлювати учням доплати до заробітної плати.

Раніше ми писали, чи зросте мінімальна зарплата в Україні до 10 800 грн у 2025 році.

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